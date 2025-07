La Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice rend hommage à une vieille Golf violette

Qui se souvient de la Volkswagen Golf Fire and Ice, cette série spéciale de la mouture de seconde génération commercialisé en 1990 et limitée à 16 700 exemplaires ? Il s’agissait d’une Golf conçue en collaboration avec Willy Bogner Junior, patron d’une marque de prêt-à-porter. Limitée à l’Allemagne, elle avait droit à une peinture violet foncé et à des jantes uniques. En version GTI, elle développait 160 chevaux.

En 2025, Volkswagen a décidé de rendre hommage à cette vieille série spéciale avec une variante exclusive de l’ID.3 GTX, la compacte électrique sportive du constructeur allemand. La nouvelle Id.3 GTX Fire+Ice se base sur la version Performance de 326 chevaux mais a droit à une configuration spécifique.

Du violet et des sièges dépareillés

Outre la peinture extérieure Ultraviolet et des jantes de 20 pouces à la finition différente, cette ID.3 GTX Fire+Ice dispose d’un habitacle coloré avec, en plus des surpiqûres rouges sur la planche de bord, un siège conducteur aux détails orange et celui du passager aux détails bleus.

La voiture bénéfice par ailleurs du pack IQ.Drive de série avec les caméras 360 degrés et toutes les aides à la conduite possibles.

52 690€…avant remise !

Proposée à partir de 52 690€, cette ID.3 GTX Fire+Ice sera bien vendue en France et est éligible au bonus écologique (elle coûte moins de 47 000€ avant la sélection du pack Fire+Ice) et revient à 52 690€ prix catalogue. Mais Volkswagen lui donne un « coup de pouce » de 4 200€ ce qui abaisse son prix à 48 290€ avant bonus écologique (soit 45 590€ au final pour ceux qui ont droit au plus petit bonus). Il y a d’ailleurs peut-être une petite erreur dans le communiqué officiel de Volkswagen France ou le configurateur de la marque puisque 52 690€ - 4 200€, ça donne normalement 48 490€.

Sachant que l’ID.3 Performance de 326 chevaux se facture 47 990€, l’ID.3 Fire+Ice en offre techniquement davantage pour son argent compte tenu de son équipement supérieur. Notez que cette dernière revendique une autonomie maximale de 588 km (WLTP) avec ses batteries de 79 kWh.