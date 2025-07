L'Audi Q3 e-Hybrid déclare la guerre au BMWX1 hybride rechargeable 

Dévoilé il y a tout juste un mois, le nouvel Audi Q3 est désormais disponible à la commande. Comme à son habitude, la marque allemande ne bouleverse pas son nouvel opus, mais l’améliore en tout point. C’est également le cas pour les prix, qui restent stables.

La gamme comprend trois motorisations. Une essence de 150 ch qui profite d’une micro-hybridation de 48V et son pendant diesel fort de 150 ch et 360 Nm. Il devrait être rejoint l'année prochaine par un TDI plus puissant : 193 ch à la clé et transmission à quatre roues motrices quattro.

Toutefois, la mécanique mise en avant par la marque est sans nul doute l’hybride rechargeable e-hybrid. Forte de 272 ch et 400 Nm, elle permet surtout d’évoluer jusqu’à 120 km (WLTP) sans brûler une goutte de carburant grâce à sa batterie de 25,7 kWh (19,7 kWh nettes). Côté recharge, ce Q3 peut emmagasiner jusqu’à 50 kW en courant continu.

Prix et loyers de l'Audi Q3

Audi Q3 e-Hybrid

55 000 € en Design

58 550 € en Business Executive

60 550 € en S line

La marque propose une offre de lancement à 690 €/mois sur 37 mois avec 30 000 km sur la finition S line. Si les professionnels peuvent y souscrire sans apport, ce n’est pas le cas des particuliers, qui doivent s’acquitter d’une note de 2 200 €. Cela le place 100 € moins cher que le BMW X1 30e xDrive à la puissance supérieure (299 ch), mais à l’autonomie moindre (88 km).

Audi Q3 TSI 150 ch

43 850 € en Design

47 600 € en Business Executive

50 000 € en S line

À partir de 433 €/mois en LLD

Audi Q3 TDI 150 ch