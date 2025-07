Comment bien jeter sa batterie auto dans l'océan ?

Dans le monde des mèmes internet, la mauvaise foi et l'ironie sont souvent de la partie. Conformément à l'art de caricaturer les phénomènes répétitifs, un groupe Facebook prétend avoir trouvé la solution pour se débarrasser sans difficulté d'une batterie de voiture en la jetant dans l'océan. Son nom : Throwing Your Old Car Batteries Into The Ocean ou "jeter votre vieille batterie de voiture dans l'océan".

Face à l'idée que les défenseurs des espaces aquatiques mettent toujours en avant le nombre de batteries trouvées sous les eaux, quelques internautes prennent la décision d'ouvrir il y a deux ans cette étrange page sur le réseau social Facebook. Un propos absurde et bien entendu humoristique qui rassemble aujourd'hui près de 141 000 personnes. Ces dernières suivent la page puis publient des photos et des images favorables à l'abandon de batterie dans l'océan. De quoi ouvrir une boutique poussant encore plus loin le curseur du burlesque.

Des mises en scène absurdes

Si les premières publications concernent des commentaires en réaction à des écologistes montrant les batteries récupérées dans les étangs, les membres de la page se mettent maintenant en scène avec des moyens toujours plus importants. On découvre par exemple un couple montrant avec émotion que leur batterie va bientôt rejoindre l'océan, ou encore un homme marchant de manière héroïque vers une piscine batterie en main. Pour enfoncer le clou, des artistes s'emparent aussi du phénomène en prétendant "recharger les anguilles" grâce aux batteries jetées de manière "légale et sécurisée" dans les océans. Bref, internet regorge de communautés toujours plus étonnantes.