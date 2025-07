Les petits mystères de votre voiture enfin révélés

Si vous avez acquis votre voiture neuve et que le commercial a bien fait son travail, vous avez eu droit à une prise en main durant laquelle il vous a détaillé tous les éléments du véhicule. Seulement voilà, comme tout un chacun vous ne l’avez le plus souvent écouté que d’une oreille distraite et puis… vous avez oublié tout ce qui ne vous paraissait pas indispensable.

Pare-brise ornementé d’un motif en points, trappe à carburant comportant des ergots à l’utilisation par toujours évidente, clé qui présente une tout autre fonction que la seule ouverture/fermeture des portières, ou caches sur les pare-chocs qui masquent des découvertes… Nous allons faire le tour de l’utilité réelle de tous ces éléments.

Votre pare-brise a des points noirs

C’est désormais la norme, tous les pare-brise sont ornementés d’une multitude de points noirs qui forment des dessins sur une surface plus ou moins importante. Contrairement à une idée reçue ces points ne sont pas décoratifs, même si les constructeurs veillent à leur esthétique. Ces points sont la partie visible d’une bande appelée « fritte » qui remplit différentes fonctions et qui notamment masque les bordures de colle appliquées lors de l'installation du pare-brise et garantit la durabilité de la fixation de ce dernier sur la carrosserie. Ainsi, lors des fortes chaleurs d’été, la surface du pare-brise peut atteindre 50° tandis que son pourtour va rester plus frais. Pour éviter que ces différences thermiques n’agissent sur la colle qui le maintient en place, la « fritte » crée des transitions thermiques progressives dues à l’alternance de zones plus sombres à plus claires. Elle protège ainsi le pourtour du pare-brise des UV tout en préservant la solidité et la durabilité de ce dernier.

Autre intérêt de ces points noirs, ils sont également conçus pour limiter les distorsions optiques dues au contraste thermique entre la zone noire du haut du pare-brise et l’espace plus clair. Ajouté à la courbure du verre ce contraste pourrait vous donner l’impression que les lignes droites se courbent. En répartissant la chaleur de façon homogène sur toute la surface les points noirs évitent ce phénomène.

Les ergots de la trappe à carburant

La trappe à carburant est étudiée à la fois pour masquer le conduit qui vous permet de faire le plein et pour assurer la sécurité du réservoir. Une fois bloquée, on ne peut plus – en théorie – l’ouvrir pour en voler le contenu. Cette trappe dissimule un bouchon destiné à éviter que le carburant ne s’échappe durant la conduite. Néanmoins, lorsque vous faites le plein quid du bouchon ? Certains le posent sur la pompe à essence, d’autres le laissent pendre au bout de son fil de plastique… Si vous regardez plus attentivement la trappe à essence vous constaterez qu’elle est souvent munie de deux ergots métalliques. Ces derniers sont tout simplement destinés à recevoir votre bouchon qu’il suffit d’y accrocher comme un vêtement sur un portemanteau. D'autres modèles, comme la Citroën C3 (photo ci-dessus), disposent même d'un réceptacle spécifique sur lequel on pose son bouchon de réservoir le temps de faire son plein.

Et si votre clé servait à autre chose qu’à ouvrir/fermer?

Contrairement à une idée reçue la clé de notre voiture a bien d’autres fonctionnalités que de simplement ouvrir/fermer cette dernière. Seulement voilà, personne ne nous l’a dit ! Car dans de nombreux cas il suffit de maintenir l’appui sur « ouvrir » de la clé pour que les vitres de la voiture s’ouvrent comme par magie. Et si vous avez laissé les vitres ouvertes vous maintenez l’appui sur « fermer » pour que ces dernières ne se relèvent. Et si votre clé ne vous permet pas ces opérations, il suffit parfois de demander à votre concessionnaire de procéder à une mise à jour.

À quoi servent les aérations sur les ailes ?

Bien que souvent plus esthétiques que pratiques les aérations latérales, même si elles ajoutent du cachet à votre véhicule, servent surtout à améliorer le flux d’air qui circule dans le compartiment moteur tout en améliorant sa stabilité durant la conduite. En effet sur les « anciennes » le radiateur était en prise directe avec l’air ce qui permettait d’améliorer le refroidissement de l’eau qui circulait autour du moteur. Or, l’air est essentiel à la vie de ce dernier et les entrées d’air permettent d’améliorer la ventilation des organes mécaniques. Ainsi, vous trouverez des prises d’air à l’avant, derrière la calandre pour évacuer l’air chaud du radiateur, sur le capot pour alimenter l’admission, sur les ailes arrière pour ventiler les freins et même parfois sur certaines Jaguar sur la malle !

Et les prises du rideau d’air dans tout ça ?

Les prises d’air latérales de la face avant des véhicules ont également désormais une tout autre fonction : celle de créer un « rideau d’air » qui va favoriser l’aérodynamisme de la voiture. L’aérodynamisme vise à réduire la friction de l’air sur la carrosserie afin d’améliorer le coefficient de pénétration dans l’air. Grâce à des mesures aérodynamiques telles que : des volets d’air pilotés, un spoiler arrière actif, ou l'Air Curtain de BMW par exemple dans la jupe avant, votre voiture va présenter une plus grande pénétration dans l'air avec une incidence positive sur l'efficience énergétique et la stabilité, tout comme un abaissement du niveau de bruit dans l'habitacle. Pour arriver à ce résultat les concepteurs ont créé une technologie visant à réduire les turbulences de l’air au niveau des passages de roues à l’avant. Différents systèmes existent selon les constructeurs. BMW, pour en revenir à lui, a opté pour des ouvertures dans les parties extérieures du bouclier avant où l’air entrant est guidé dans deux conduites étroites. Les rideaux d’air sont ainsi systématiquement intégrés dans les prises d’air latérales de l’avant du véhicule. L’air entrant est ainsi canalisé afin de suivre un parcours précis le long de la face intérieur du bouclier de la voiture pour ressortir enfin au niveau des flancs et des passages de roues. Le principe forme une sorte de rideau invisible sur toute la face et les roues avant qui réduit la résistance à l’air du véhicule et améliore le coefficient de pénétration. Le résultat : de meilleures performances pour une consommation de carburant moindre, mais également une réduction des vibrations et du bruit, ce qui permet plus d’efficacité et plus de confort pour le conducteur et ses passagers.

Que dit la flèche de jauge de remplissage du réservoir ?

Lorsque vous louez ou changez tout simplement de véhicule, vous ne vous demandez que rarement de prime abord où se situe la trappe du réservoir. Classiquement, c’est une fois à la station- service que cette question vous taraude : à gauche ou à droite ? En fait il existe un moyen très simple de répondre à cette question. Un moyen qui en outre est juste sous votre nez, sur le tableau de bord de votre voiture. En effet, l’icône de la pompe qui vous indique que vous êtes sur la réserve s’accompagne le plus souvent d’une petite flèche. Si la flèche est à gauche de l’icône, votre trappe de réservoir se trouve forcément à gauche de votre véhicule, et si elle apparaît à droite votre trappe est de même à droite.

Un cache sur le pare-chocs

En regardant de plus près nos pare-chocs, on remarque un petit capuchon de forme carrée ou ronde placé tout aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Si vous utilisez un tournevis fin pour ouvrir la trappe que ledit capuchon dissimule, vous y découvrirez l’ancrage du crochet de remorquage, pièce qui figure normalement dans l'outillage de bord et qu'il suffit alors de visser.

Si véhicule en panne est remorqué il vous suffira d’ouvrir le cache à l'avant du pare-chocs et si vous devez remorquer une autre voiture vous ouvrirez l'arrière. Le système permet d’attacher facilement les deux véhicules l'un à l'autre et de remorquer ou vous faire remorquer sans problème.