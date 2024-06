Subaru veut vous convaincre de louer son Solterra électrique

59 990€. Voilà le prix de base du Subaru Solterra lorsqu’Alan Froli en prenait le volant pour Caradisiac au début de l’année. Autant dire que dans la catégorie des SUV électriques familiaux où règnent les Tesla Model Y, Renault Scénic E-Tech et autres Volkswagen ID.4 tous plus abordables avec des autonomies meilleures, le Japonais n’avait aucune chance de plaire.

Il y a quelques mois, ce Solterra a abaissé son prix de vente à 48 600€ pour tenter de convaincre. Une addition qui restait encore trop haute, sachant que son cousin le Toyota bZ4x est descendu jusqu’à 34 900€. Mais cette fois, il y a enfin une offre intéressante pour l’auto : 399€ par mois en location longue durée sans apport.

40 000 km sur deux ans

Cette offre s’étend sur une durée de deux ans avec 40 000 kilomètres (soit 20 000 par an), sur la base de la finition Confort. Il existe aussi une offre à 499€ par mois sur la finition Luxury haut de gamme. Sachant qu’un Renault Scénic E-Tech démarre à 349€ par mois avec des batteries plus petites et un premier loyer de 5 000€ bonus déduit, le forfait proposé par Subaru devient vraiment alléchant surtout qu’il n’oblige pas à rester engagé longtemps.