Un airbag spécial pour sauver les cyclistes en cas de choc

Chez nous, l’image de Subaru reste encore associée aux savoureuses Impreza préparées apparues dans les années 90 sur notre marché et progressivement tombées en désuétude face aux nouvelles compactes européennes de plus en plus performantes (pour moins cher).

Le Subaru actuel n’a pourtant plus grand-chose à voir avec cette époque : En France, il ne vend plus qu’un SUV électrique clone du Toyota BZ4X, le Solterra. Aux Etats-Unis, la marque figure parmi les constructeurs généralistes les plus en vue du marché grâce à des véhicules familiaux réputés fiables (mais peu intéressants à conduire).

Une innovation japonaise

Mais le constructeur japonais continue tout de même d’innover un peu. En 2016, la marque avait déjà introduit un dispositif d’airbag se gonflant automatiquement sur le haut du capot en cas de détection d’un choc avec un piéton, permettant de limiter les blessures.

Cette fois, la marque va plus loin en présentant un système permettant aussi de réduire les risques de blessures graves en cas de choc avec les cyclistes, souvent projetés directement contre le pare-brise lors des accidents. Ce système déploie automatiquement, en cas de choc de cette nature détecté, un gros sac projeté sur l’encadrement du pare-brise.

Uniquement au Japon pour l’instant

Intégré au Subaru Forester, cet équipement assez malin n’est disponible pour l’instant que sur le marché japonais. On n’a pour l’instant aucune information au sujet d’une éventuelle arrivée sur le marché européen. Rappelons que chez nous, certaines voitures disposent d’un capot « actif » se relevant automatiquement en cas de choc pour limiter les blessures d’un piéton percuté par l’avant. Mais le système de Subaru est peut-être plus efficace.