EN BREF SUV familial 3ᵉ génération À partir de 57 550 €

Chez Audi, le Q5 est devenu en l’espace de plus de 15 ans, un grand classique. Depuis le lancement de la première génération, en 2008, il s’en est ainsi écoulé plus de trois millions d’exemplaires dans le monde (1,6 million pour la première et 1,100 000 million pour la seconde). Mais, attention, ce pionnier de la catégorie des SUV familiaux a fort à faire. Ainsi, sur les deux années précédentes en France, il s’en est écoulé environ 5 000 exemplaires.

Pas mal, me direz-vous. Oui, car c’est mieux que le BMW X3 mais attention, celui-ci vient d’être renouvelé. Sauf que, sur la même période 2023 et 2024, il s’est vendu presque le double de Mercedes GLC, qui a même dépassé les 11 000 exemplaires l’an passé. Il faut donc se ressaisir pour le Q5. C’est justement la tâche qui incombe à cette nouvelle génération.

Stylistiquement, ce Q5 est intégralement nouveau. Toutefois, même si la filiation avec les autres SUV de la marque est évidente, les différences sautent aux yeux. Cette nouvelle personnalité se caractérise bien évidemment par la présence de la large calandre Single Frame. Celle-ci est désormais entourée par des projecteurs plus fins, qui peuvent adopter une signature lumineuse personnalisée au travers de huit possibilités, qui sont également présents pour les feux arrière désormais reliés par un bandeau lumineux. Parmi les autres particularités, on notera également un capot plus vertical et plus haut.

Enfin, comme sur la précédente génération, ce Q5 sera décliné dans une version coupé dénommée Sportback, qui entraîne un surcoût de 2 200 € par rapport à la carrosserie classique.

Mesurant désormais 4,72 m soit près de 5 cm de plus que le précédent, celui-ci possède une habitabilité arrière généreuse pour l’espace aux jambes, mais uniquement pour deux personnes, car l’imposant tunnel de transmission handicape fortement la place centrale arrière. Bonne nouvelle en revanche avec l’apparition d’une banquette arrière coulissante sur 10 cm.

Le volume de coffre atteint pour sa part 515 litres, ce qui est inférieur au second du nom qui disposant d’une capacité de chargement de 550 litres. À titre de comparaison, le Q5 fait moins bien que ses deux principaux rivaux, car le X3 est donné pour 570 litres et le GLC atteint même 620 litres. Toutefois, Audi annonce compenser cette perte de volume par une plus grande facilité d’usage, avec par exemple la possibilité de ranger le cache bagages dans le sous-coffre.

Aux places avant, ce Q5 cuvée 2025 adopte les nouveaux standards en matière d’organisation des planches de bord, déjà vus notamment sur les Q6 e-Tron ou Audi A6 e-Tron. Elle se compose désormais d’une double dalle numérique arrondie légèrement tournée vers le conducteur avec une instrumentation numérique de 11,9 pouces et un écran multimédia de 14,5 pouces, pouvant être complétés sur la version SQ5 ou en option par un affichage tête haute et un écran face au passager. Cette organisation va progressivement se généraliser sur les autres modèles de la marque. Rien à redire concernant la qualité des matériaux qui sont de très bonne facture.