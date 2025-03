La gamme de l’Audi Q5 est facile à comprendre, puisqu’elle se compose uniquement de deux finitions.

L’entrée de gamme dénommée « Design » (à partir de 57 550 €) se caractérise par les modes de conduite, la sellerie tissu, la climatisation automatique, 5 airbags, des sièges avant chauffants, du hayon électrique, de l’instrumentation 11,9 pouces, de l’écran multimédia 14,5 pouces avec navigation 3D connectée, de la recharge par induction et du régulateur/limiteur de vitesse.

Ensuite, on trouve la finition « S Line » (à partir de 65 950 €) qui devrait représenter près de 80% des ventes - hérite en complément de détails esthétiques spécifiques, des jantes 19 pouces, des sièges avant sport électriques, de la climatisation 3 zones, du rétroviseur intérieur automatique, des rétroviseurs électriques et dégivrants, du volant sport avec palettes et des placages en aluminium, du système audio avec 10 haut-parleurs, le régulateur de vitesse adaptatif et de la caméra de recul.

À noter enfin que le SQ5 (98 930 €) dispose d’une dotation particulière comprenant notamment la suspension sport, les jantes 20 pouces, l’intérieur et la sellerie Dinamica/cuir, la clé digitale, le vitrage acoustique, l’écran pour le passager avant, l’affichage tête haute, le système audio Bang & Olufsen, les projecteurs Matrix LED, la signature lumineuse personnalisable, la caméra 360° et l’alerte de trafic latéral,

Le point techno : un écran pour le passager Comme on le voit de plus en plus régulièrement, le nouveau Q5 dans sa version la plus sportive « SQ5 » peut recevoir un 3ᵉ écran installé face au passager avant. Grâce à un traitement spécifique, il permet à votre voisin de regarder un film ou une vidéo sans vous déranger.