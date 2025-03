La concurrence : allemande majoritairement

Pas de surprise pour les concurrents de ce Q5, qui trouve ses principaux concurrents chez les rivaux naturels d’Audi à savoir BMW et Mercedes. Ils se nomment respectivement X3 et GLC. Deux modèles qui sont facturés avec leur moteur diesel un minimum de 65 000 €, alors que ce Q5 ne nécessite « que » 61 500 €. Un positionnement tarifaire intéressant qui pourrait lui permettre de faire la différence, même si la majorité des versions sont frappées par la double peine (malus, malus au poids), mais c’est aussi le cas pour ses deux rivaux.

À retenir : un retour dans la course à point nommé

À l’heure où BMW vient de renouveler son X3, Audi fait de même avec son Q5. Le timing est parfait, car les deux nouvelles générations vont avoir de nouveaux arguments pour affronter un Mercedes GLC en pleine forme. Tout en améliorant légèrement ses qualités dynamiques, Audi renforce le côté technologique de son SUV avec notamment une nouvelle présentation intérieure très valorisante et moderne. Mais au-delà de ses qualités intrinsèques, on ne peut que regretter que ce Q5 soit aussi durement frappé par le malus (entre 2 700 et 70 000 € pour le SQ5) auquel il faut ajouter le malus au poids (entre 2 165 et 5 900 €). Ainsi, notre Q3 TDI 204 S-Line est facturé, bonus inclus, la modique somme de 93 140 €. Tout simplement hallucinant.

Caradisiac a aimé

L’apparition d’une banquette coulissante

Possibilité de ranger le cache bagage dans le coffre

Présentation intérieure valorisante

Qualités routières

Système multimédia fluide et réactif

Caradisiac n'a pas aimé

Le malus et malus au poids présents sur toutes les versions

La prise de poids

Les tarifs onéreux

Pas d’hybride rechargeable au lancement