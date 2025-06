Assurance auto : plus vert, plus cher, l’inflation haute tension pour les voitures électriques

Plus haut, plus loin, plus fort. L’assurance auto coûte de plus en plus cher aux Français. Selon le baromètre annuel des assurances publié aujourd’hui par Assuranceland.com, le prix moyen d’une prime d’assurance automobile atteint 722 € cette année. Soit une hausse de +6,8 % par rapport à 2024.

Cette augmentation moyenne cache de sérieuses disparités. Les Jeunes conducteurs voient leur prime d’assurance s’envoler de 14 % sur un an (1 600 € / an) selon le baromètre. Quant aux détenteurs de voitures électriques l’inflation frise la très haute tension : +20 % sur un an. En cause : un enchevêtrement de facteurs économiques, technologiques et climatiques. Mais aussi l’application d’une nouvelle subtilité fiscale

Les véhicules électriques sous haute tension

Les propriétaires de véhicules électriques ne sont pas épargnés : ils doivent désormais débourser 20 % de plus qu'en 2024. À véhicule plus « propre », prime plus salée. En cause : le prix de vente plus élevé des modèles à batteries et, en cas de sinistre, un coût de réparations plus conséquent. Selon les chiffres 2024 de l’Observatoire de la Sécurité routière automobile (SRA), réparer une voiture électrique coûte en moyenne 14,3 % de plus qu’un modèle thermique. Résultat, les assureurs ajustent leurs tarifs à la hausse, afin de compenser les prix plus élevés pour les pièces et la main-d’œuvre.

Des pièces toujours plus coûteuses

Entre 2020 et 2024, le prix des pièces détachées neuves a bondi de +29 %. Pourtant, le recours aux pièces de réemploi reste marginal : à peine 5,3 % des pièces remplacées sont recyclées. Un levier d’économie encore trop peu exploité.

Par ailleurs, la sophistication croissante des véhicules complique les interventions. L’intégration de technologies avancées (capteurs, connectivité, systèmes embarqués) exige une main-d’œuvre spécialisée, ce qui alourdit encore la facture.

Multiplications des aléats climatiques

Suite aux successions d’évènements climatiques (grêle, inondations …) la surprime catastrophe naturelle a été relevée début 2025, jusqu’à +9 % pour les contrats incluant des garanties vol et incendie. Enfin les vols de voitures ont progressé de +5 % en 2024, après une hausse de +11 % en 2023. Ces sinistres impactent directement les primes, en particulier dans les zones les plus touchées. À cela s’ajoute un nouveau tour de vis fiscal.

VE soumis à une nouvelle taxe

La Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA, affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale) d'un montant de 18 % s’applique désormais aux véhicules électriques alors qu’ils en étaient jusqu’alors partiellement ou totalement exonérés. Cette mesure concernait tous les véhicules 100 % électriques, neufs ou d’occasion, dont le certificat d’immatriculation a été émis en 2023 et en 2024. Depuis le début de l’année 2025, l’État a supprimé ce dispositif. De quoi alourdir un peu plus le coût de l’assurance sur les véhicules électriques.