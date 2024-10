Tout fait grimper les tarifs d’assurance, même l'absence de roue de secours

Selon le baromètre Assurland/60 millions d’automobilistes dévoilé cette semaine, les cotisations d'assurance ont augmenté de 3,8% cette année. « Le secteur automobile est confronté à une sinistralité en hausse: + 11% de véhicules volés l’an dernier, + 4% de blessés graves sur les routes au 1er trimestre, sans oublier l’impact des événements climatiques qui touchent aussi les voitures. Le contexte économique est également tendu avec une augmentation de +9,5% du coût des pièces de rechange en 2023 », commente Olivier Moustacakis, dirigeant d’Assurland. «L’obtention du permis à 17 ans cause également une inflation sur les prix, les jeunes conducteurs étant soumis à une surprime de 100% la première année d’assurance. Tous ces facteurs sont répercutés sur les tarifs d’assurance auto depuis le début de l’année.»

Et le même d’ajouter que « la fidélité ne paie pas en assurance. Les assureurs ont tous des politiques commerciales qui leurs sont propres. Vous pouvez être un bon profil pour l’un et moins intéressant pour un autre. La différence se joue alors au niveau du prix qui vous est proposé.»

Démonstration par l’exemple avec l’étude d’Assurland, qui montre que les cotisations peuvent varier du simple à plus du triple à même profil et garanties comparables ! D’un point de vue commercial, l’assurance est - presque - un produit comme les autres. Gardez le en tête au moment de votre prospection.

Une solution, la prospection

Sachez aussi qu’une nouvelle augmentation se profile pour 2025. Selon le cabinet Addactis, cité par Le Point, il faut encore s’attendre à des hausses supérieures à l’inflation en raison notamment des hausses du coût des sinistres, du nombre de vols, ou bien encore des bris de glaces, conséquence des averses de grêle. A tout cela s’ajoute la disparition progressive de la roue de secours qui oblige souvent à faire appel à des sociétés d’assistance, ce qui finit pas coûter cher.

La bonne nouvelle est qu’il est possible de réaliser de substantielles économies. La méthode ? prospecter votre propre assureur comme si vous étiez un nouveau client, ce qui est très facile via Internet. Celui-ci va très probablement vous proposer des tarifs nettement moins élevés que ce qu’il vous demande chaque année. Une fois le devis établi, contactez la compagnie en lui demandant d’ajuster ses tarifs à la baisse, faute de quoi vous irez voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Efficacité garantie, ainsi que votre serviteur avait pu l’expérimenter pour lui-même il y a quelques années, avec 52% d’écart entre la cotisation annuelle demandée et le devis présenté à un potentiel nouveau client ! Tiens, il serait d’ailleurs peut-être temps de remettre ça…