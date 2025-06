Le nouvel Audi Q3 se montre pour la première fois

Les modèles comme l’Audi Q3 suivent normalement le plan produit suivant : ils sont d’abord lancés sur le marché puis, environ quatre ou cinq ans après le début de leur commercialisation, reçoivent un restylage de mi-carrière assorti d’améliorations techniques pour rester encore deux ou trois ans de plus dans les concessions.

Mais justement, l’Audi Q3 de seconde génération n’a jamais subi de véritable « mise à jour » depuis son arrivée sur le marché en 2018, contrairement à ses concurrents directs (Mercedes GLA, BMW X1). Et il se prépare à laisser la place à un remplaçant entièrement nouveau, qu’Audi commence à montrer de manière officielle.

Une face avant sans doute « classique »

L’image visible ci-dessus montre en effet la partie avant droite de l’Audi Q3 de troisième génération, dévoilant un phare au design proche de celui des récentes A3 restylées (ou des nouvelles A5, A6 et Q5).

Contrairement aux récentes nouveautés thermiques familiales de la marque, il ne reposera pas sur la plateforme PPC mais plutôt sur la MQB Evo déjà utilisée par les Volkswagen Passat, Tiguan et autres Cupra Terramar. Il proposera très certainement les mêmes types de motorisations essence à hybridation légère et à hybridation rechargeable.

Rendez-vous le 16 juin

L’Audi Q3 de troisième génération sera officiellement dévoilé le 16 juin 2025 à 21h30. On va donc bientôt tout connaître à son sujet et on a hâte de voir s’il osera aussi reprendre le cinq cylindres turbo de la RS 3 et sa transmission très sophistiquée.