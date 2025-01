Une Clio manque de percuter une Rimac à 2 millions d'euros

Rater une sortie promet généralement de nombreux kilomètres parcourus en plus et du temps perdu. Un sacrifice que n'est pas prêt à faire le conducteur de cette Renault Clio Estate au point de couper la route aux voitures arrivant derrière. Une décision risquée qui manque d'envoyer dans le décor une supercar hors de prix.

Freiner en urgence pour éviter le crash

La vidéo réalisée via une dashcam puis partagée sur le réseau social Instagram montre l'automobiliste aux commandes du break activer ses clignotants et mettre simultanément un coup de volant à droite. Un changement de direction soudain qui frôle le pare-chocs avant d'une rarissime Rimac Nevera correctement placée pour quitter la voie rapide. Devant le risque de choc imminent, le conducteur de l'hyper-sportive écrase la pédale de frein au point d'activer le système aérodynamique actif de sa voiture.

La Rimac Nevera, une sportive survoltée

Pour rappel, la Rimac Nevera embarque quatre moteurs électriques délivrant une puissance combinée de 1914 chevaux pour 2360 Nm de couple. Une artillerie qui via une batterie de 120 kWh lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 1,97 seconde seulement avant d'atteindre une vitesse maximale impressionnante pour une électrique de 412 km/h. Cette auto limitée à 150 exemplaires se montrait en configuration définitive en 2021 avec un tarif d'environ deux millions d'euros. Le Champion du monde de Formule 1 Nico Rosberg avait le privilège de recevoir la première unité produite un an plus tard en août 2022.