Ça ne s’arrange pas pour Lucid, Rivian et VinFast

« On tient enfin le vrai rival de Tesla ». Voilà comment la presse automobile décrivait la Lucid Air lors des tout premiers essais du modèle du constructeur américain en 2021. Taillée pour battre la Tesla Model S, elle devait permettre à la marque de se lancer en attendant le développement d’autres modèles. Mais les ventes de cette grosse berline très haut de gamme n’ont jamais décollé depuis, avec seulement 6 000 exemplaires écoulés en 2023 soit une hausse de 37% à des niveaux dérisoires. Résultat, elle a encore perdu 2,83 milliards de dollars l’année dernière (au lieu de « seulement » 1,3 milliard en 2022) et grossit ses dettes dans des proportions effrayantes.

Du côté de chez Rivian, cette autre nouvelle marque électrique américaine qui faisait sensation en lançant son pick-up R1T en 2021, les choses ne vont guère mieux. Après avoir vendu 57 230 unités en 2023, les objectifs pour 2024 ne sont plus que de 57 000 véhicules alors que ces ventes devaient quasiment doubler cette année dans les précédentes prévisions. Rivian a baissé à plusieurs reprises le prix de ses modèles mais ils ne plaisent pas suffisamment à la clientèle. Rien que sur le troisième trimestre 2023, Rivian a perdu 1,37 milliard de dollars.

Et chez VinFast, qui comptait justement sur le marché américain pour vendre ses nouvelles voitures électriques vietnamiennes ? Avec 35 000 exemplaires vendus en 2023 (dont une part inconnue des volumes pourraient être des ventes « déguisées » d’après certains experts), la marque a perdu 2,4 milliards de dollars l’année dernière. Pour rappel, VinFast tablait initialement sur 50 000 ventes dans le monde en 2023.

Existe-t-il vraiment de l’espoir pour ces marques ?

Chez Lucid et même si les chiffres de vente en baisse au mois de janvier 2024 laissent craindre une année encore plus cauchemardesque, le nouveau SUV Gravity présent au salon de Genève doit permettre au constructeur américain d’améliorer la situation. Même promesse pour Rivian, dont la nouvelle famille de modèles R2 plus abordable doit rapprocher la marque des bénéfices. Chez VinFast aussi, on travaille actuellement sur de nouveaux modèles potentiellement plus compétitifs que les VF8 et VF9 dont les qualités n’ont pas convaincu grand monde jusqu’à présent. Mais après avoir brûlé autant d’argent et sans produits à très fort potentiel dans les tiroirs, ces trois marques semblent s’éloigner d’un destin « à la Tesla ».