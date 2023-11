VInFast VF7 (2024), le SUV électrique porteur d'espoir

On attend toujours de pouvoir essayer le VinFast VF8, premier modèle électrique du constructeur vietnamien qui espère devenir une marque incontournable dans le monde grâce à une gamme complète de SUV de toutes les tailles. Alors que les premières livraisons de l’auto doivent arriver avant la fin de l’année et que le gros VF9 devrait lui se cantonner à une production plus limitée, VinFast dévoile la version définitive de son troisième modèle dont le potentiel paraît nettement plus élevé pour notre marché.

Le VF7 est en effet moins gros que le VF8 avec une longueur de 4,54 mètres, ce qui le place au niveau d’un Peugeot E-3008 ou du dernier Kia EV5. Il affiche aussi un style extérieur plus inspiré que celui de l’EV8, avec un habitacle dont la présentation paraît flatteuse en photo (mais dépourvu de combiné d’instrumentalisation derrière le volant comme sur une Tesla Model 3 ou un Volvo EX30).

Deux tailles de batteries

Dans sa version de base, le VF7 dispose de batteries d’une capacité de 59,6 kWh connectées à un moteur électrique de 177 chevaux permettant une autonomie maximale WLTP de 375 km. Le VF7 Plus préfère des batteries de 75,3 kWh et une configuration bimoteur de 354 chevaux, permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes et de parcourir jusqu’à 431 km d’après le cycle d’homologation WLTP. Au Vietnam, il coûtera 999 millions de dong dans sa version de base, soit l’équivalent de 37 777€. La version VF7 Plus s’affiche elle à 1 199 millions de dong, soit 45 338€. Reste à savoir dans quelle mesure ces prix évolueront sur le marché européen, l’engin ayant évidemment vocation à s’exporter partout dans le monde y compris chez nous (aura-t-il droit au bonus écologique français ?). Les Vietnamiens pourront le commander à partir du début du mois de décembre prochain. Ce VF7 pourra-t-il permettre à VinFast de rattraper une année 2023 délicate ?