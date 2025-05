La marque VinFast affirme qu'elle n'abandonne pas le marché européen

L’information ressemblait à un énorme coup d’arrêt pour ce constructeur automobile qui rêvait de reproduire le succès de Tesla sur le marché des voitures électriques partout dans le monde.

D’après un média allemand, la marque vietnamienne VinFast prévoit de fermer l’ensemble de son réseau de vente directe en Europe à partir du 9 mai 2025, en licenciant 90% de ses effectifs. Alors que ses ventes n’ont jamais décollé depuis son arrivée sur le Vieux continent, cela ressemblait ainsi à un renoncement.

« Viser le succès à long terme en Europe »

Le siège de VinFast a tenu à nous donner sa position officielle après cette fuite de documents internes dans les médias : « VinFast souhaite aujourd’hui passer à un modèle de distribution par concessionnaires franchisés en Allemagne et aux Pays-Bas afin d'améliorer le soutien à la clientèle, d'étendre ses capacités de service et de positionner l'entreprise en vue d'un succès à long terme sur le marché européen. Ce changement stratégique de notre modèle de vente et de service reflète un renforcement de notre engagement envers nos opérations européennes ; il nous permet d'offrir à nos clients un meilleur accès. Cela s'aligne sur la stratégie que nous avons initiée à l'échelle mondiale à la fin de l'année 2023 et lancée au niveau national, à savoir une transition du modèle DTC (Vente Directe) vers un réseau de distribution de concessionnaires franchisés. »

En d’autres termes, VinFast effectuerait une simple réorganisation de son réseau sur le marché européen en passant du système de vente directe à celui de la vente classique auprès de concessionnaires franchisés.

Du potentiel avec les VF6, VF7 et VF3 ?

Pour rappel, VinFast s’est lancé sur le marché mondial avec le VF8, un SUV électrique familial de 4,75 mètres de long taillé pour s’attaquer au Tesla Model Y. Outre des premiers essais très critiques sur le véhicule, ce modèle n’a jamais réussi à convaincre les clients aux Etats-Unis et en Europe.

Son petit VF6, un modèle compact plutôt positionné en face de la Renault 4 et du Peugeot E-2008, paraît plus convaincant sans être exempt de défauts. VinFast possède aussi d’autres modèles présentant un certain potentiel sur le papier comme le tout petit VF3 et le VF7 au format de Peugeot E-3008.

VinFast perd actuellement énormément d’argent (plus de trois milliards de dollars rien qu’en 2024) et doit trouver le moyen de s’approcher de la rentabilité. Son fondateur milliardaire a déjà beaucoup injecté d’argent dans la marque, mais il ne pourra sans doute pas tenir de cette façon plusieurs années.