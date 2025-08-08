La Renault 5 électrise le marché du VE 

Enfin du beau temps. Après un début d’année chahuté (seul avril a été positif), les immatriculations de véhicules électrifiés repartent à la hausse. Avec 31 107 immatriculations, le marché des voitures électrifiées enregistre une croissance de 9,4 % par rapport à l’année dernière.

Cette dynamique est entièrement portée par les véhicules 100 % électriques (22 452 unités, +16,76 %), alors que les modèles hybrides rechargeables enregistrent une baisse de 5,9 %.

La R5 en tête

Dans ce contexte, un modèle fait particulièrement des étincelles. La Renault 5 électrique connaît une envolée de ses ventes. Avec 2 033 immatriculations la petite citadine représente à elle toute seule près de 10 % du marché VE en juillet. Derrière la BMW IX1 (1 083 unités) et la Tesla Model Y (979 mises à la route) complètent le podium. Depuis juillet 2024, 275 944 VE supplémentaires ont été mis à la route en France.

PHEV pas encore achevé

Au premier semestre 2025, une voiture sur ytrois vendue en France était hybride (simple ou rechargeable). Les modèles hybrides rechargeables (PHEV) enregistrent leur septième mois consécutif de repli (8 655 unités, -5,96 %). Mais « la tendance est à une décroissance de moins en moins marquée (-48,2 % au T1, -14,2 % au T2) » souligne Clément Molizon, Délégué général de l'Avere-France. Les modèles allemands, Volkswagen Tiguan (832 immatriculations), Golf (652 unités) et Audi A3 (383 unités) trustent le podium.

Le leasing social pour continuer de briller

Pour le 7e mois consécutif, les sociétés surpassent les particuliers dans les acquisitions de véhicules électriques. Les entreprises continuent de tirer fortement le marché de l’électrique, avec une envolée de 59 % des ventes en juillet. Clément Molizon espère un rééquilibrage dès cet automne. Selon lui, « le retour du leasing social en septembre pourrait redonner un coup d’accélérateur au marché des particuliers et permettre de clore 2025 dans le vert. » À voir.