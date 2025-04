Toutes les voitures hybrides rechargeables du marché en 2025

Afin de conserver le plus longtemps possible leurs moteurs thermiques, les constructeurs se sont mis en quête de solutions. L’électrification est l’une de ces solutions et en greffant un moteur électrique et une batterie que l’on peut recharger sur secteur, on peut bénéficier du moteur thermique tout en réduisant drastiquement sur plusieurs dizaines de kilomètres les rejets de CO2 grâce à la batterie qui alimente le moteur électrique qui se charge d’entraîner l’auto.

Et effectivement si l’on se cantonne aux normes WLTP en vigueur cela fonctionne. Puisque la plupart de ces véhicules qui pèsent largement plus de la tonne lorsque ce n’est pas deux, peuvent ne rejeter que 20 à 30 g de CO2 par kilomètre parcouru et consomment souvent moins de deux litres de carburant tous les 100 kilomètres. Quelle est cette magie ?

Il faut recharger pour consommer le moins de carburant

Si l'on veut réaliser ce qui reste un exploit, il faut rouler presque exclusivement en électrique. Ce qui s'avère compliqué lorsqu’on a droit qu’à une autonomie de cinquante kilomètres en électrique pour un trajet de 100 kilomètres. C’est pour cela que si l’on veut consommer moins de carburant avec une voiture hybride rechargeable, il convient de recharger la batterie le plus souvent possible. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi modifier sa conduite en roulant le plus « souplement » possible et en s’aidant des modes de conduite de son auto.

L’hybride automatique c’est presque toujours automatique

Ainsi, si votre trajet comporte des voies rapides ne laissez pas votre voiture rouler uniquement en 100 % électrique, mais passez en mode hybride automatique. Cela permettra de rouler, en mélangeant électrique et thermique, le plus longtemps possible en consommant le moins de carburant fossile. Sur l’autoroute, ne roulez pas en électrique, mais utilisez le mode « maintien de charge » afin de conserver un niveau de charge de batterie suffisant quand vous sortirez de l’autoroute.

Une prise de courant à domicile est pratiquement indispensable



Il faut aussi utiliser souvent, lorsque c’est possible, le mode de régénération « Brake » le plus fort. Il convient également de choisir le mode « Eco » quand il n’y a pas besoin de beaucoup de puissance ou de forcer la climatisation. Et bien sûr, répétons-le encore une fois, recharger le plus possible votre batterie. Pour ce dernier point, il vous faut une possibilité de recharge près chez soi, dans son garage ou dans son parking, avec une prise « renforcée » (de 3,2 kW à 3,7 kW). Enfin, si les voitures hybrides rechargeables sont parfaites pour des trajets « domicile-travail », elles le sont beaucoup moins pour de longs parcours. D'autant plus que la puissance de recharge sur ces autos étant souvent limitée à du courant alternatif, il n'est pas possible de se ravitailler sur des bornes en courant continu. Il est bon de savoir également, que ces autos hybrides plug-in affichent un tarif élevé. Elles sont ainsi plus chères que des voitures électriques de même gabarit, même si avec les nouveaux bonus 2025 sur les voitures électriques qui sont moins élevées, cette différence a tendance à s’estomper voire à disparaître.

Pour trouver la voiture à motorisation hybride rechargeable qui vous convient, voici un guide d’achat qui analyse, grâce aux essais des essayeurs de Caradisiac, les qualités et les défauts de chacun des modèles présentés. Il y en a pour tout le monde, de la berline compacte Volkswagen Golf au grand SUV familial Audi Q5, mais il a aussi des monospaces comme le Mercedes Classe B, des breaks comme le Skoda Superb Combi et même des SUV urbains, à l'image du Toyota C-HR. Il ne vous reste plus qu'à choisir la voiture hybride rechargeable le plus adaptée à vos besoins.