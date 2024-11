L’Audi Q5 Sportback est renouvelé de fond en comble, mais conserve l’essentiel

Après le nouveau Q5, qui fut l’une des vedettes du stand Audi au Mondial de Paris, voici sa version "coupé", le Sportback.

La pirouette n’est pas nouvelle (depuis le BMW X6), mais fonctionne toujours aussi bien. Prenez un SUV, abaisser son pavillon tout en accentuant sa chute quitte à rogner quelque peu l’espace arrière et le coffre, et vous obtenez un modèle à succès. Afin de gagner en rentabilité, vous pouvez d’ailleurs augmenter le tarif de quelques milliers d’euros à version équivalente.

Que ce soit chez BMW, Mercedes ou Audi, la recette plaît. C’est ainsi que la firme aux anneaux reconduit son Q5 Sportback, dont les ingrédients restent identiques. Tout en reprenant la partie avant du dernier Q5, cette variante se veut plus élancée et l’ensemble paraît cohérent. On reconnaît au premier coup d’œil le style Audi.

Pourtant, il se renouvelle totalement en adoptant la nouvelle plateforme PPC (Premium Platform Combustion), mais il conserve un gabarit proche. Côté volume du coffre, il varie de 515 à 1 415 litres et de 470 à 1 388 litres en version SQ5. Sa capacité est donc moyenne tout en restant proche du dernier Q5.

L’habitacle est également entièrement revu, mais intégralement repris du Q5 avec notamment cette grande dalle regroupant une instrumentation de 11,9 pouces et un écran tactile de 14,5 pouces. Un troisième écran de 10,5 pouces, dédié au passager, pourra être coché dans la case des options. Le tout fonctionne sous Android Automotive même si les graphismes sont propres à ceux de la marque. Quant au passager arrière, l’espace aux jambes sera généreux, mais il nous faut encore vérifier la garde au toit.

Sous le capot, il bénéficie de mécanique revue avec notamment l’appui d’une hybridation de 48V qui génère 24 ch et 230 Nm de couple. Le 2.0 TFSI de 204 ch et 340 Nm de couple fait office d’entrée de gamme (traction ou quattro). Un 2.0 TDI de même puissance, mais plus fort en couple avec 400 Nm, est en renfort, uniquement en quattro.

Un beau V6 sous le capot

Audi propose également le SQ5 Sportback qui profite du V6 3.0 TFSI de 367 ch, une version pour le moins désirable sur le papier. Seulement, il faut s’acquitter d’un malus compris entre 35 346 et 51 912 € selon le barème 2024. Autrement, le 2.0 TFSI débute à 1 901 € de pénalité et le 2.0 TDI à 3 119 €.

Enfin, les commandes du nouveau Q5 Sportback seront ouvertes dès le 5 décembre prochain. Les tarifs débutent à 59 750 € alors que le Q5 démarre plus bas : 57 550 €. Pour la version SQ5, il faut compter au minimum 101 130 €. Dans les mois qui suivent, deux versions hybrides rechargeables permettant de rouler environ 80 km sans brûler une goutte d’essence verront le jour.