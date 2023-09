Le barème du malus 2024 fait mal

Les ventes de voitures neuves vont certainement connaître une belle croissance d’ici la fin de l’année, du moins pour celles qui sont soumises au malus écologique. En effet, le barème qui s’appliquera l’année prochaine se durcit.

Tout d’abord, le seuil de déclenchement démarre plus bas, à 118 g/km de CO2 contre 123 aujourd’hui. Ainsi, un modèle qui en est exempt jusqu’à la fin de l’année sera pénalisé à hauteur de 50 à 150 € dès le 1er janvier prochain.

Les modèles d’entrée de gamme de certains constructeurs ne sont plus épargnés. Si la Renault Twingo "premier prix" s’en sort grâce à ses rejets de 117 g/km de CO2, une Renault Clio Sce 65 ch accuse 100 € de pénalité (120 g/km).

Si cette marche paraît encore « raisonnable », elle l’est beaucoup mois pour ceux qui rejettent davantage de CO2. Pour un modèle émettant 179 g/km de CO2, la taxe est actuellement de 9 103 €, mais elle atteindra 20 569 € !

Un malus au poids à la hausse

La note maximale, de 50 000 € actuellement, sera plus salée et interviendra nettement plus tôt, dès 194 g/km. C’est-à-dire que le malus s’élève à 17 490 € aujourd’hui contre 60 000 € l’année prochaine. De plus, ce montant ne sera plus plafonné à hauteur de 50 % du prix d’achat.

Le malus au poids évolue également. Il ne se déclenchera plus à partir de 1 800 kg, mais 1 600 kg. De plus, il deviendra progressif en débutant à 10 € (entre 1 600 et 1 799 kg), puis passant à 15 € (entre 1 800 et 1 899 kg), et ainsi de suite. À partir de 2 100 €, il est plafonné à 30 € le kilo supplémentaire.

Le barème du malus 2024 dans le détail