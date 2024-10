Aux côtés du Q6 Sportback e-tron, qui constitue la nouveauté du stand Audi à ce Mondial de l'auto, le Q5 est un modèle d'une grande importance pour la marque. Sa tâche est lourde : succéder à un modèle qui s’est écoulé à près de 3 millions d’exemplaires depuis 2008. Le Q5 revient donc dans une nouvelle génération profondément revue.

Bâti sur la nouvelle plateforme PPC (Premium Platform Combustion), il conserve des lignes dans l’esprit de la marque, mais il gagne en finesse malgré un gabarit assez généreux. Il prend presque des airs de SUV coupé grâce à son pavillon légèrement plongeant et sa lunette particulièrement inclinée. La calandre s’élargit, le regard se veut plus perçant et les courbes s’effacent au profit de lignes plus étirées.

dailymotion L’Audi Q5 n’est pas là pour la figuration au Mondial de l’auto 2024 (mardi)

Côté gabarit, il grandit peu (+ 35 mm) pour conserver un gabarit raisonnable avec 4,72 m de long. Ce Q5 reste donc très proche des BMW X3 et Mercedes GLC sur ce point.

Un Audi Q5 accueillant

En revanche, l’intérieur fait sa révolution avec une planche de bord entièrement revue et résolument moderne. La grande dalle numérique reprenant la forme de calandre est assez imposante et regroupe l’instrumentation de 11,9 pouces et l’écran tactile de 14,5 pouces. Toutefois, il est possible d’ajouter en option un troisième écran de 10,5 pouces dédié au passager. Pour faire fonctionner au mieux tous ces écrans, Audi a pris le soin d’installer Android Automotive. On aurait également apprécié que les rangements, peu volumineux, profitent de la même attention.

Quant aux passagers arrière, ils ne peuvent qu’apprécier l’espace qui leur est offert, même si la place du milieu demeure inconfortable. Cependant, le volume du coffre apparaît plutôt moyen en variant de 515 à 1 473 litres.

Sous le capot, le Q5 reçoit des motorisations modernisées. Il faut toutefois se contenter de trois offres au lancement. Le 2.0 TFSI de 204 ch et 340 Nm traction ou quatre roues motrices et le 2.0 TDI de même puissance, mais plus fort avec 400 Nm et uniquement en quattro profitent d’une petite hybridation de 48V. En haut de gamme, le SQ5 est animé par un V6 3.0 TFSI essence de 367 ch. Plus tard, apparaîtront deux versions hybrides rechargeables capables de rouler jusqu’à 80 km sans brûler une goutte de carburant.

Afin d’améliorer l’agrément de conduite, ce nouveau Q5 adopte une direction progressive améliorée et une suspension pilotée en option.

Des prix bien placés

Si les livraisons sont prévues au premier trimestre 2025, le Q5 est déjà disponible à la commande. Sa gamme est définie selon trois finitions (Design, Business Executive et S line) et les prix varient de 57 550 à 95 230 € pour le SQ5. En plus de progresser sur de nombreux points, ces tarifs sont un peu moins élevés que ceux des BMW X3 et Mercedes GLC.

L'instant Caradisiac : un stand avenant

Si les grands stands de la "belle époque" ne sont plus d'actualité, Audi a toutefois simulé une piste en élévation avec une RS e-tron GT et une e-tron quattro des 24 Heures du Mans. Une attention bienvenue qui ne se retrouve pas forcément sur tous les stands.