L’Audi Q6 e-tron baisse la tête en version Sportback au Mondial de l’auto

Apparu en mars dernier, le Q6 e-tron se décline déjà en une variante au profil plus bas et plus dynamique. Une carrosserie qui plaît davantage qui lui permet au passage d’aller un peu plus loin. Il nous a été permis de découvrir ce nouveau SUV en avant-première, bien avant que les portes ne soient ouvertes aux journalistes.

Malgré une longueur égale de 4,77 m, cet e-tron se démarque nettement du Q6 e-tron classique. L'avant est strictement identique mais l'arrière diffère franchement, et c'est bien le but recherché. Le pavillon plongeant ainsi que la lunette inclinée apportent une touche de dynamisme, notamment avec le becquet situé à la base de la lunette.

Grâce à son empattement identique, l'espace aux jambes et conservé, mais la garde au toit n'a rein d'exceptionnel. À noter que le coffre ne perd que quelques litres, en passant de 526 à 511 litres. En revanche, il est moins généreux une fois la banquette rabattue : 1 373 contre 1 529 litres. Les futurs clients pourront toujours compter sur le frunk de 64 litres à l’avant.

Quant à l’environnement intérieur, les deux modèles sont strictement identiques avec une planche de bord faisant la part belle aux écrans. En plus du combiné d’instrumentation de 11,9 pouces relayé par un affichage tête haute, l’écran central de 14,5 pouces peut être secondé par un troisième écran dédié au passager. On aurait toutefois apprécié des rangements plus volumineux.

Jusqu’à 650 km d’une traite

Comme son faux jumeau Q6 e-tron, il est bâti sur la même plateforme PPE (Premium Platform Electric), mais profite d’une autonomie un peu plus grande grâce à son meilleur aérodynamisme. Equipé de la batterie de 95 kWh net, il peut parcourir jusqu’à 650 km, soit 11 petits kilomètres supplémentaires. Un accumulateur plus raisonnable de près de 76 kWh net est aussi de la partie, mais cette variante devrait rester confidentielle. En toute logique, le rayon d’action baisse pour atteindre 545 km.

Au chapitre des électromoteurs, ce Q6 Sportback e-tron laisse le choix entre deux propulsions, de 252 et 306 ch, une version quattro de 387 ch et un SQ6 culminant à 489 ch. Côté recharge, il peut encaisser une puissance de 270 kW maximum et Audi indique 22 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge.

Un Sportback à partir de 74 570 €

Ce Q6 Sportback e-tron sera disponible à la commande courant novembre à partir de 74 570 € avec la batterie de 76 kWh. Le surplus pour ce Sportback s’élève donc à 2 400 €. Pour la version Performance, il faut s’acquitter d’un chèque de 79 800 €, la déclinaison quattro est facturée 85 850 € et le SQ6 pointe à 102 270 €.

La concurrence proposant ce type de profil n’est pas si étoffée. Le Mercedes EQE SUV pourrait lui faire de l’ombre, mais son prix de départ fixé à 84 900 € à de quoi refroidir. Il y a également le Ford Mustang Mach-E qui, en version Premium affiche 600 km. Évidemment, il n’a pas la même image de marque, mais son prix n’est pas aussi prétentieux : à partir de 52 990 €.

L'instant Caradisiac : une présentation au milieu des perceuses

Cette vidéo a été réalisée dimanche 13 octobre, veille de l'ouverture du salon aux journalistes. Des conditions pas toujours évidentes à cause du bruit occasionné par les autres engins de chantiers. Mais cela permet vous faire partager cet Audi Q6 Sportback e-tron au plus tôt.