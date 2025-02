100 km en électrique et un appétit d'oiseau au-delà : les promesses de la Skoda Superb PHEV sont-elles tenues ?

En bref : Hybridation rechargeable revue 1.5 turbo essence 150 ch Moteur électrique 116 ch 204 ch cumulés 100 km en électrique annoncés à partir de 53 020 € en berline

Moins taxées que leurs homologues thermiques ou à électrification légère, les hybrides rechargeables ont le vent en poupe malgré des surcoûts à l'achat de plusieurs milliers d'euros. Il faut dire que la perspective d'un quotidien sans brûler d'essence et de longs trajets sans trop en consommer est tentante. Renouvelée récemment et déjà testée en berline TDI et en break microhybride essence, la Skoda Superb IV bénéficie des dernières avancées du groupe VW en la matière, la "sportivité" en moins puisque seule une mouture de 204 ch est proposée en PHEV, la 272 ch restant réservée à la cousine Passat SW.

La Tchèque remplace donc le 1.4 turbo essence par le 1.5 de même puissance (150 ch), tandis qu'un nouveau moteur électrique de 116 ch intègre une boîte DSG6 repensée (refroidissement par huile et non par eau, gestion revue, démultiplication des rapports). Surtout, ce dernier est alimenté par une pile quasi deux fois plus grosse qu'avant, avec 19,7 kWh utiles.

De quoi promettre une centaine de km en tout électrique. Ce que nous n'allons pas manquer de vérifier, car l'enjeu financier est important : par rapport au millésime 2024, le ticket d'entrée a grimpé de quasi 3 000 €, alors que la puissance cumulée baisse de 14 ch. Soit 53 350 € pour notre break d'entrée de gamme, 6 000 € de plus qu'une version microhybride essence peu taxée, et un tarif équivalent à la Passat (à partir de 52 790 €) ou à des modèles électriques qui parviennent à voyager sans trop de contraintes…

Logeable et pratique

La greffe de la grosse batterie n'est pas sans conséquence sur l'espace intérieur puisque le coffre de notre Combi se voit amputé de 180 dm3, soit 26 % de moins que les autres versions. Mais les 510 dm3 restants ont de quoi rendre jaloux tous les autres breaks hybrides rechargeables, hormis la cousine Passat aux cotes identiques bien sûr. Le précédent modèle déjà (495 dm3 malgré une perte moindre), mais aussi la BMW Série 3 Touring 330e (410 dm3), et toutes les Mercedes Classe C breaks branchées (315 dm3 seulement). Par ailleurs, on retrouve un habitacle géant, avec un espace aux jambes digne d'une limousine.

Notre modèle d'essai est d'autant plus agréable qu'il bénéficie de sièges enveloppants et d’une sellerie suédine étendue aux contre-portes et à la planche de bord, un peu chère toutefois (1 890 €). Revers d'un tel espace, la Superb n'est pas toujours facile à garer avec ses 4,91 m de long, en dépit d'un diamètre de braquage de seulement 11,1 m.

Reste à mesurer l'efficience mécanique. Hélas, les conditions hivernales, et notamment un mercure oscillant autour de zéro n'aident pas la Tchèque à rouler longtemps en électrique. Premier parcours avec batterie pleine dans une circulation dense : 70 km avant que le moteur thermique ne démarre. Un peu juste. Deuxième essai une fois l'horizon dégagé, mais toujours dans le froid : 80 km.

Une autonomie digne d'une BMW 330e Touring xDrive M Sport récemment essayée par nos soins, dotée d'une pile équivalente (19,5 kWh utiles), pénalisée par sa transmission intégrale et des pneus XXL, mais alors avantagée par une température plus douce. Il convient de préciser que notre Superb devait aussi composer avec une surmonte pneumatique en 235/45 R18 (215/55 R17 à l'origine).

Le démarrage du moteur thermique perturbe à peine le confort, le quatre cylindres turbo essence se montrant plutôt discret aux allures usuelles. Et même quand la batterie est vide, les phases de roulage en tout électrique, assurées par la récupération d'énergie lors des décélérations, restent longues et nombreuses, au bénéfice de la consommation. Comptez ainsi à peine plus de 5 l/100 km quand la circulation est fluide, en ville comme sur route. Sur autoroute à 130 km/h en revanche, n'attendez toujours pas la sobriété d'un diesel. En dépit de phases roues libres épisodiques, difficile de descendre sous les 7 l/100 km. Soit guère plus de 600 km avec le petit réservoir de 45 litres. Là encore, les gommes larges n'aident pas.

Mais si votre conscience écologique vous y pousse, vous pouvez toujours recharger en électricité sur les bornes rapides DC des autoroutes, chose que l'ancien modèle ne permettait pas. Pour avoir essayé, nous avons pu récupérer 80 % de batterie en une trentaine de minutes, puis couvert ensuite un peu moins de 80 km.

Pour le reste, rien de bien enthousiasmant : avec 6s4 relevés pour passer de 80 à 120 km/h, et un 0 à 100 km/h annoncé en 8s1 (soit une demi-seconde derrière une version TDI 193 ch), les performances n'ont rien de sportives. Mais elles permettent d'assurer honorablement le transporte d'une famille et leurs bagages, le tout dans une grande douceur, les changements de flux d'énergies et les passages de rapports étant imperceptibles. On apprécie par ailleurs le bon travail de l'amortissement, gage de trajets relaxants.

De bon augure, car la Superb n'aime pas trop être bousculée, surtout dans cette version Plug In accusant environ 350 kg de plus que la microhybride essence, soit 1 854 kg en ordre de marche, ce qui lui vaut d'ailleurs un petit malus de 550 €. Notre Tchèque est d'ailleurs paresseuse à l'inscription en virage, peu précise, et sous-vireuse, surtout sur route glissante. Elle peut également avoir tendance à élargir la trajectoire en sortie de courbe, le couple cumulé ayant tendance à entraîner des pertes d'adhérence des roues avant à la réaccélération. Pour plus de plaisir, on conseillera plutôt la BMW. Du moins à ceux qui ont les moyens (à partir de 62 700 € en Touring propulsion).