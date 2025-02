100 km en électrique et un appétit d'oiseau au-delà : les promesses de la Skoda Superb PHEV sont-elles tenues ?

La concurrence : entre la cousine et les prémiums…

Face à la Superb hybride rechargeable, on retrouve bien évidemment la cousine Passat disposant de la même mécanique et d'un espace intérieur comparable, pas plus chère mais sensiblement différente en termes d'ambiance, et imposant une carrosserie break. Mais la Tchèque entrera également en concurrence, dans ses onéreuses finitions huppées, avec les prémiums allemandes comme la BMW Série 3 ou la Mercedes Classe C, moins vastes mais plus raffinées, plus plaisantes à conduire grâce à des puissances plus élevées notamment, et qui proposent, pour améliorer encore l'efficacité, des transmissions intégrales.

À retenir : une proposition honnête

Comme toutes les familiales hybrides rechargeables dernier cri, la Superb PHEV s'adresse à ceux qui souhaitent rouler à l'électrique au quotidien mais en aucun cas s'arrêter une demi-heure tous les 250 à 300 km lors des longs trajets. Dans cette optique, elle convainc grâce à sa grosse batterie assurant une autonomie suffisante dans l'absolu, et à un fonctionnement hybride peu coûteux en carburant. Pour les émotions en revanche, on repassera, la conduite se voulant sûre et ultra-douce, mais en aucun cas enthousiasmante.

Caradisiac a aimé

Autonomie électrique correcte

Sobriété en mode hybride

Habitabilité/coffre

Douceur à l'usage

Confort

Caradisiac n'a pas aimé

Tarif

Comportement pataud

Poids