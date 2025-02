100 km en électrique et un appétit d'oiseau au-delà : les promesses de la Skoda Superb PHEV sont-elles tenues ?

Comme les autres versions, la mécanique hybride rechargeable est proposée en trois niveaux de finition.

L'entrée de gamme Sélection est plutôt généreuse, avec la clim auto trizones, les projecteurs LED, le système multimédia avec écran 13'', GPS, 8 HP, et réplication de smartphone, l’instrumentation numérique, la caméra de recul, le chargeur de smartphone à induction, les sièges chauffants et massants, les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 17'', et des aides à la conduite comprenant un centrage dans la voie. Hélas, l'accès mains libres et le hayon électriques sont indisponibles, y compris en option.

Réclamant la somme coquette de 6 460 €, la finition Sportline ajoute justement l'accès mains libres et le hayon électrique, mais également vitres arrière surteintées, sièges ajustables électriquement avec fonction mémoire et massage, direction à pas variable, châssis sport (-15 mm), phares avant matrix LED, sellerie suédine sport perforée, volant 3 branches sport en cuir, éclairage d’ambiance à LED, et jantes alliage 18’’.

Imposant encore une rallonge de 2 310 €, la Laurin&Klement offre la sellerie cuir, la hi-fi Canton à 14 HP, l’amortissement piloté, des jantes spécifiques de 18 pouces, les appuie-tête arrière aviation, et des airbags latéraux dans les sièges arrière.