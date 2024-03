EN BREF Break grande routière 4e génération À partir de 45 480 €

Au fil du temps, le segment des routières est devenu la chasse gardée des marques premium, allemandes en tête. Même des généralistes "haut de gamme", tels que Peugeot et Volkswagen, ont déserté depuis longtemps cette catégorie. Pourtant, un label généraliste remporte, depuis plus de 20 ans, un succès enviable face aux Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes Classe E : Skoda. En effet, l’année dernière, la marque tchèque a livré plus de 60 000 exemplaires de la Superb en Europe. Et, ce, aussi bien en berline qu’en break.

Alors que la quatrième génération de ce modèle s’apprête à investir les routes de notre continent, le constructeur a fait le choix de ne commercialiser dans un premier temps que la version Combi. Une déclinaison qui, sur certains marchés clés tels que l’Allemagne, remporte une très large majorité des suffrages. Un choix logique puisque, parmi les atouts que la Superb a toujours mis en avant, il y a le volume de coffre.

dailymotion Skoda Superb Combi (2024) : toujours plus d’espace (Essai vidéo)

Pour Skoda, Superb est également synonyme de luxe et de technologie avancée. Ainsi, la première véritable Superb, dont la carrière s’est étalée entre 1934 et 1949, a été le premier modèle du constructeur à pouvoir recevoir un V8 ainsi que, chose rarissime à cette période, une transmission intégrale. Les versions de 2001 et 2008 s’inscrivaient d’ailleurs dans cette lignée en proposant des motorisations V6, aussi bien en essence que, s’agissant de la première, en Diesel.

Cette montée en gamme, dont peu imaginaient le succès au vu de l’image du constructeur au début du XXIè siècle, a été rendue possible grâce à l’importante banque d’organes du groupe Volkswagen, propriétaire de Skoda depuis 1991. Ainsi, la Superb 1 n’était qu’une Passat rallongée, principalement au niveau de l’empattement, dont les seules spécificités esthétiques étaient la face avant et les feux arrière. Le succès aidant, les Superb 2 et 3 se sont émancipées, sur le plan esthétique, de leur cousine allemande. Sur ce point, la nouvelle Superb montre une régression puisqu’elle partage plusieurs éléments visibles avec la Volkswagen. Ainsi, le pare-brise, le pavillon, une partie des portes, du mobilier ou encore du hayon sont identiques sur ces deux modèles. Pour la première fois, ces deux-là partagent même leurs chaînes d’assemblage.

Bienvenue à bord

Conformément à la tradition Skoda, la Superb se distingue donc par son espace intérieur signe d’une limousine. Rien de plus normal, me direz-vous ? Sauf que, bien qu’elle ne mesure "que" 4,90 m de long, contre 4,95 m pour la Mercedes Classe E et carrément 5,06 m pour la BMW Série 5, elle offre une longueur pour les jambes des occupants des places arrière supérieure à celle de toutes ses rivales.

D’autant que, avec 690 l sous le cache bagages et 1 920 l en configuration 2 places, la malle fixe également un nouveau record.

Le secret de la Superb pour offrir autant d’espace intérieur dans un gabarit aussi "mesuré", c’est de ne proposer que des moteurs 4 cylindres transversaux. Le compartiment moteur est ainsi moins long que celui de ses concurrentes avides de 6 voire de 8 cylindres. Notons toutefois que, en matière de largeur aux coudes et de garde au toit, la Skoda ne bat, en revanche, aucun record.

L’habitacle de la nouvelle Superb ne se distingue pas seulement ses cotes généreuses, il se remarque également par une présentation largement modernisée. Ainsi, l’écran du système multimédia quitte la console centrale pour une position dominante. Ce n’est sans doute pas plus esthétique, mais cela permet à cette tablette de grossir notablement, puisque sa diagonale est désormais, quelle que soit la finition, de 12,9". Au passage, son fonctionnement profite de graphismes de meilleure qualité, d’un logiciel de pilotage plus rapide et du fait que certaines fonctions sont déportées. Skoda a, en effet, fait le choix de conserver des commandes physiques pour la climatisation… mais pas seulement.

La Superb inaugure ainsi les Smart Dials (cadrans intelligents en français), des commandes rotatives capables d’assurer plusieurs fonctions. Ainsi, les deux Smart Dials latérales permettent de régler la température pour le conducteur et le passager avant, mais aussi, le chauffage et la ventilation des sièges. Quant au Smart Dial central, il pilote le débit d’air, le volume de radio et les modes de conduite. Dans tous les cas, pour passer d’une fonction à l’autre, il suffit de presser le Smart Dial correspondant. C’est simple et très ergonomique.

Pour le reste, l’habitacle fait preuve de plus de classicisme, même si les "grilles" qui courent sur toute la largeur de la planche de bord sont inédites. Le plus important est que les matériaux sont de bonne facture, même si les plastiques des éléments inférieurs restent durs, les assemblages précis et l’ergonomie très bonne.

Une gamme réduite pour le lancement

Contrairement à ses habitudes, Skoda a fait le choix d’une gamme restreinte pour le lancement de cette nouvelle Superb Combi. En effet, seules deux motorisations sont, pour le moment, disponibles sur notre marché. Si le niveau de puissance est imposé, 150 ch dans un cas comme dans l’autre, celui de l’énergie ne l’est pas. Ainsi, il est possible d’opter pour le vénérable 2.0 TDI ou le plus récent 1.5 TSI MHEV ACT.

Ces deux blocs ne sont commercialisés qu’avec la transmission aux roues avant et la boîte robotisée à double embrayage DSG à 7 rapports. Des données qui ne devraient pas évoluer dans le temps. En revanche, un TDI plus puissant, toujours sur la base du 2.0 mais délivrant cette fois-ci 193 ch et couplé d’office à la transmission intégrale, ne devait pas tarder à intégrer le tarif. L’arrivée de la variante hybride rechargeable, nommée iV et forte de 204 ch, en France est, elle, acquise et devrait être effective avant l’été. C’est à peu près au même moment que l’on pourra passer commande de la carrosserie berline, qui donnera toujours accès à son coffre via un hayon.

Pour ce premier essai, nous avons choisi de prendre le volant du 1.5 TSI MHEV ACT. Dérivée du 1.5 qui prend place sous le capot d’un grand nombre de modèles du groupe Volkswagen, cette déclinaison, déjà connue de la Volkswagen Golf, conserve le dispositif de désactivation des cylindres ACT et gagne, pour la première fois sous le capot d’une Skoda le système d’hybridation légère 48V. Ainsi armée, le constructeur promet des rejets de CO2 de 122 g/km, soit une consommation moyenne de 5,4 l/100 km. Une donnée très basse pour un modèle essence de cette catégorie.