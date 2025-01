Nouvelle BMW Série 3 hybride : 292 ch et jusqu'à 100 km en électrique pour quoi faire ?

En bref : Hybride rechargeable Nouvelle batterie 19,5 kWh utiles Autonomie électrique jusqu'à 101 km 292 ch cumulés À partir de 61 400 € en berline

A priori, la technologie hybride rechargeable réunit le meilleur de deux mondes énergétiques. Au quotidien, les quelques dizaines de kilomètres d'autonomie en électrique permettent d'effectuer tout ou partie des trajets sans consommer une goutte d'essence (avec de belles économies quand on charge à domicile) et, lors des longs voyages, le moteur thermique prend la relève pour éviter les arrêts recharges qu'imposerait un véhicule 100 % électrique.

Le concept paraît d'autant plus intéressant que les progrès sont constants. La preuve avec cette nouvelle version hybride rechargeable 30e de la Série 3 cru 2024 qui, en recevant une batterie de 22,3 kWh bruts, ou 19,5 kWh utiles, au lieu de 12 précédemment (11,15 nets), voit son autonomie électrique passer d'environ 60 km à plus de 100 km. Du moins en berline propulsion, notre break quatre roues motrices xDrive en promettant une dizaine de moins, soit 91 km en cycle mixte.

Intéressant, puisque quasiment au niveau de la Mercedes Classe C "Plug In" qui fait référence avec une pile balaise de 25,4 kWh bruts. D'autant plus que l'électromoteur situé en amont de la boîte auto 8 vitesses s'annonce suffisant avec 109 ch et 265 Nm disponibles instantanément.

Et quand il s'en mêle, le pétillant quatre cylindres 2.0 turbo ajoute 184 ch pour une cavalerie cumulée comptant 292 membres au maximum. Et bien entendu, on retrouve toutes les qualités d'une Série 3, au premier rang desquels une ambiance chaleureuse, une finition soignée et un espace habitable préservé : la nouvelle batterie n'empiétant pas davantage sur le coffre, on trouve toujours 410 dm3 sous la tablette. Certes, c'est 90 de moins qu'une Touring classique, mais parallèlement 50 de plus que la Mercedes…

Des tarifs dignes d'une 100 % électrique…

Logiquement, les amateurs de prémium au portefeuille bien rempli ont peu d'intérêt à aller voir ailleurs, mais c'est plus compliqué que cela. Car le prix a augmenté en même temps que les progrès. Alors qu'en 2022, une 330e berline démarrait à 57 500 €, ce millésime réclame au moins 61 450 €. Ajoutez la carrosserie break (+1 300 €), les quatre roues motrices (+2 500 €) et cette finition M Sport (+3 050 €), et vous atteignez 68 300 €, hors option… Pastèque sur le gâteau, les hybrides rechargeables écopant désormais d'un malus au poids (avec toutefois un abattement de 200 kg pour ceux qui peuvent parcourir plus de 50 km en électrique…), la note s'alourdit ici de 2 390 €, soit un devis à... 70 690 €.

Certes, une Classe C équivalente n'est pas mieux placée, mais il y a de quoi tourner les talons. Hélas, plus de version 320e de 204 ch au catalogue pour limiter les dépenses. On s'orientera donc vers les moteurs thermiques : les essence classiques bien sûr, moins chers malgré les malus plus élevés, mais surtout les bons vieux diesels… notamment une 320d touring xDrive qui, à équipement équivalent, revient environ 12 000 € moins cher, malus compris (sachant que comme toute hybride, même micro, elle profite d'un abattement de 100 kg sur la taxe au poids).

Parallèlement, d'autres seront tentés par la berline 100 % électrique maison, à savoir l'i4, bien qu'aucune carrosserie break ne soit proposée : pour à peine plus cher que la 330e (71 600 €) cette "Fastback" à hayon propose deux moteurs distribuant 401 ch aux quatre roues, une grosse batterie de 81,1 kWh utiles laissant espérer une autonomie autoroutière peu contraignante, et également la finition M Sport. Mais laissons sa chance au produit, même si l'idée de demander à un petit moteur électrique d'emmener une mécanique thermique qui doit servir le moins possible paraît toujours aussi saugrenue…