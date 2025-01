Nouvelle BMW Série 3 hybride : 292 ch et jusqu'à 100 km en électrique pour quoi faire ?

Commençons par vérifier l'autonomie électrique, cruciale pour faire le choix d'une hybride rechargeable. Avec ces pneus XXL en série ici (255/35 R19 derrière et 225/40 R19 devant) et des conditions hivernales imposant de solliciter le chauffage (malgré une programmation de la clim pour le départ une fois branché), impossible de dépasser les 90 km. Mais l'on s'en approche, avec 84 km relevés sur un parcours mêlant ville, route à 80 km/h et voies rapides à 110 km/h. De quoi envisager des trajets quotidiens étendus, surtout pour ceux qui peuvent se recharger en journée, sachant que la puissance maxi de 11 kW sur les bornes triphasées permet de refaire le "plein" de la batterie en 2 h 15. Comptez plus de 3 heures sur du 7 kW, ou plus de 9 heures sur une prise classique en 2 kW.

Avec 2 025 kg à propulser (la 330e a pris 145 kg avec les dernières modifications), pas de miracle : l'électromoteur de 110 ch permet juste d'évoluer sans créer de bouchon, avec un 0 à 100 km/h mesuré en 15s, et un 80 à 120 km/h en 12s5. Son positionnement en amont de la boîte auto impose des changements de vitesses, heureusement quasi imperceptibles. Rassurez-vous : en cas de besoin soudain de puissance (comprenez sous l'effet d'un "kick down") le 2.0 turbo se réveille. Un moteur peu musical mais hargneux et susceptible de réveiller la flamme des amateurs de moteur essence. D'autant plus qu'il contribue à une poussée sensationnelle, surtout en mode Sport ou le boost mécanique est à son maximum : selon nos relevés, le 0 à 100 km/h est alors plié en 6s1, et le 80 à 120 km/h en 4s8. Des chronos à mi-chemin entre une version diesel 20d et une i4 40.

Dynamique mais lourde…

Couteau entre les dents, toute considération écologique est à oublier : même si une succession de freinages régénératifs permet de récupérer quelques kilomètres en tout électrique (quand on repasse en ville par exemple), la consommation oscille autour des 13 l/100 km. Certes, cela reste 3 ou 4 l/100 km de moins qu'une essence classique de puissance équivalente, mais quand même… Et si le 2.0 se fait plus raisonnable à allure cool, n'attendez pas la sobriété d'un mazout, l'appétit se fixant à 7,3 l/100 km sur autoroute. Hélas, à ce rythme, le mini réservoir de 40 litres de cette version (59 l pour les autres) se videra en moins de 550 km.

Pour le reste, on retrouve de bonnes sensations de conduite, y compris avec la transmission xDrive dont le typage propulsion limite le sous-virage en sortie d'épingle sans pour autant entraîner des dérives brutales de l'arrière. On apprécie par ailleurs la bonne réactivité du train avant, surtout sur notre modèle qui limite le roulis en mode Sport grâce à sa suspension SelectDrive M (650 €). Les très collants Michelin Pilot Sport 5 ne sont pas étrangers à ce dynamisme.

Pour autant, difficile de parler d'agilité, les gommes avant peinant parfois à trouver du grip sous l'effet des 2 tonnes à diriger. On réduira donc le rythme dans les lacets au revêtement lisse, surtout sur le mouillé, d'autant plus que la direction informe peu sur les pertes d'adhérence. À moins d'être à l'aise avec les transferts de masse et de savoir faire pivoter l'arrière à l'inscription en courbe en s'aidant des freins, ce que le bon équilibre général permet sans brutalité.