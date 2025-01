Nouvelle BMW Série 3 hybride : 292 ch et jusqu'à 100 km en électrique pour quoi faire ?

La concurrence : sur les doigts de la main…

La plupart des marques ayant déserté le segment des familiales et leurs dérivés break, il n'y a pas foule, surtout dans le segment des hybrides rechargeables. On citera naturellement la Mercedes Classe C, sa rivale de toujours qui propose une autonomie électrique encore plus importante. N'oublions pas non plus la moins chic mais logeable Volkswagen Passat, renouvelée récemment avec une batterie équivalente à celle de la "Béhème" pour les versions PHEV, et par extension sa cousine tchèque Skoda Superb Combi. Avantage de la Munichoise par rapport aux autres : elle est la seule à proposer une transmission intégrale avec sa motorisation PHEV, les breaks branchés du groupe VW restant invariablement des tractions, tandis que le modèle à l'Étoile réservant sa transmission 4 Matic à l'hybride diesel.

À retenir : chère partition…

Cette 330e s'adresse aux budgets confortables qui souhaitent rouler à l'électrique au quotidien sans la contrepartie de devoir faire des pauses d'une demi-heure tous les 250 à 300 km lors des longs trajets. Et à ceux qui cherchent occasionnellement les émotions enthousiasmantes d'un moteur essence sans exploser le budget d'utilisation. Dans ces deux cas, la 330e joue une partition convaincante : non seulement l'autonomie électrique apparaît suffisante au quotidien, mais le 2.0 turbo offre d'agréables sensations. Et si le poids élevé grève quelque peu l'agilité de l'ensemble, le dynamisme et le bel équilibre de l'auto permettent d'exploiter les performances sans arrière-pensée. Reste à s'accommoder de capacités de chargement un peu justes et d'un réservoir minuscule…

Caradisiac a aimé

Autonomie électrique

Comportement dynamique

Performances en mode hybride

Douceur à l'usage

Intérieur vaste et soigné

Caradisiac n'a pas aimé

Tarif

Poids

Hauteur de chargement

Taille du réservoir