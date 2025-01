Nouvelle BMW Série 3 hybride : 292 ch et jusqu'à 100 km en électrique pour quoi faire ?

Ces quelques améliorations techniques apportées l'été dernier étaient l’occasion d’enrichir un peu l’équipement de série, avec alarme, sièges avant chauffants, caméra de recul et système de manœuvres de stationnement automatiques. Pour le reste, l’entrée de gamme dispose de la grande dalle numérique recourbée avec GPS intégré et réplication de smartphone sans fil, de jantes en alliage 18 pouces pour ce PHEV, de la clim auto trizone, de l'aide au maintien dans la voie active, des rétros extérieurs chauffants et rabattables électriquement, du rétro intérieur électrochrome, du volant multifonction, des dossiers rabattables 40/20/40, des radars de stationnement avant et arrière.

Réclamant ici 3 050 € supplémentaires, cette finition M Sport ajoute des boucliers plus agressifs, une sellerie partiellement recouverte d'Alcantara, des sièges plus enveloppants et à longueur d’assise réglable, un ciel de toit noir et des inserts de tableau de bord spécifiques.

Quel que soit le modèle choisi, la conduite semi-autonome de niveau 2, les projecteurs full LED adaptatifs, les sièges électriques et la sellerie cuir sont option. Compréhensible. Mais le fait que la recharge de smartphone par induction, l'accès mains libres, les lumières d'ambiance colorées ou le vitrage calorifuge réclament également des suppléments peut paraître mesquin à ce niveau de prix.