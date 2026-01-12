Tesla se met à brader sa berline Model 3 et c’est intéressant

Vous le savez, les chiffres de ventes de Tesla accusent un net recul depuis les records de l’année 2023. Ni le Model Y ni la Model 3 ne parviennent à conserver les volumes atteints cette année-là, la faute principalement à une concurrence désormais bien mieux fournie (en plus d’autres facteurs liés à la personnalité même d’Elon Musk qui gênent sans doute certains acheteurs potentiels).

Comme le Model Y, la Model 3 a réorganisé récemment sa gamme pour se relancer un peu. Elle a abaissé son prix dans sa version la plus abordable, nommée « Standard » et équipée d’une dotation un peu moins riche que les autres modèles de la gamme. Son prix ? 36 990€ ce qui aide un peu sachant qu’elle n’a pas droit à la prime « coup de pouce » chez nous à cause de son origine chinoise.

3 500€ de remise

La bonne nouvelle, c’est que Tesla France vient de mettre en place une remise de 3 500€ pour l’achat de toute Model 3 commandée. De quoi abaisser le prix de la berline à 33 490€ dans sa version Standard, ou à 41 490€ dans sa version « Premium Grande Autonomie Propulsion ».

Une remise intéressante puisqu’il n’existe tout simplement aucune concurrence à ce prix chez les berlines électriques. La BYD Seal, par exemple, demande au moins 41 990€ après remise dans sa version à grosses batteries revendiquant une autonomie maximale WLTP à peine supérieure à celle de la Model 3 de base (570 km contre 534 kilomètres). Avec ses 750 km d’autonomie maximale annoncée, la Model 3 Premium Grande Autonomie Propulsion est aussi une familiale imbattable à ce niveau grâce à cette remise. Même les berlines familiales thermiques sont souvent beaucoup plus chères, seule la BYD Seal 6 hybride rechargeable parvenant à coûter 32 990€ en prix de base grâce à une grosse remise.

Il va sans doute falloir multiplier les remises

Sachant que la prochaine grosse nouveauté de Tesla doit arriver d’ici 2027 si tout se passe au mieux, le constructeur va sans doute devoir multiplier ces remises dans les mois à venir s’il veut augmenter les ventes de ses deux modèles qui commencent à vieillir. Le Model Y restylé en bénéficiera-t-il lui aussi ? Contrairement à la Model 3, il peut en tout cas compter sur la prime coup de pouce en France grâce à sa fabrication allemande.

