Voitures neuves : les promotions de janvier 2026
Quelques jours après les fêtes et sans doute des stratégies d’immatriculation forcées pour gonfler les chiffres chez certains constructeurs, y-a-t-il de belles affaires à faire chez les concessionnaires alors que les constructeurs essaient de porter les ventes ?
L’année 2025 du marché automobile neuf et terminée et elle ne laissera pas un bon souvenir aux professionnels du secteur. Avec une chute de 5 % après une année 2024 déjà assez morose, elle laisse le marché bien loin des niveaux de l’ère pré-covid19 et oblige toujours les marques à compter sur des politiques de remises pour porter leurs ventes. L’année 2026 démarre donc avec des réductions de prix parfois intéressantes chez les marques, y compris parfois sur des modèles récents et assez prisés par la clientèle.
La bonne affaire du mois : Opel Corsa, nouvelles Seat Ibiza et Arona
Ce mois-ci encore, des modèles récurrents de cette rubrique sont à nouveau à l’honneur. L’Opel Corsa, par exemple, qui se retrouve au prix d’une Citroën C3 avec des remises qui peuvent dépasser les 24 % sur les exemplaires disponibles en stock. Les Seat Ibiza et Arona, ensuite, qui gardent de grosses remises même si elles viennent de passer à une mouture améliorée : 21,7 % pour la citadine, 19,5 % pour le petit SUV. A noter que la marque cousine, Cupra, conserve elle aussi de fortes remises notamment sur le Terramar qui descend sous les 35 000€ en prix de base.
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
