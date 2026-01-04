Voitures neuves : les promotions de janvier 2026

L’année 2025 du marché automobile neuf et terminée et elle ne laissera pas un bon souvenir aux professionnels du secteur. Avec une chute de 5 % après une année 2024 déjà assez morose, elle laisse le marché bien loin des niveaux de l’ère pré-covid19 et oblige toujours les marques à compter sur des politiques de remises pour porter leurs ventes. L’année 2026 démarre donc avec des réductions de prix parfois intéressantes chez les marques, y compris parfois sur des modèles récents et assez prisés par la clientèle.

La bonne affaire du mois : Opel Corsa, nouvelles Seat Ibiza et Arona

Ce mois-ci encore, des modèles récurrents de cette rubrique sont à nouveau à l’honneur. L’Opel Corsa, par exemple, qui se retrouve au prix d’une Citroën C3 avec des remises qui peuvent dépasser les 24 % sur les exemplaires disponibles en stock. Les Seat Ibiza et Arona, ensuite, qui gardent de grosses remises même si elles viennent de passer à une mouture améliorée : 21,7 % pour la citadine, 19,5 % pour le petit SUV. A noter que la marque cousine, Cupra, conserve elle aussi de fortes remises notamment sur le Terramar qui descend sous les 35 000€ en prix de base.