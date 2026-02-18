Il y aura de la Renault 5 Turbo dans la prochaine Alpine A110 électrique et c’est logique

Vous le savez, l’extraordinaire Alpine A110 de seconde génération vit actuellement ses dernières semaines de commercialisation. Après la construction des tout derniers exemplaires, elle cessera d’exister. D’après des responsables de la marque, elle n’aura tout simplement plus le droit d’être commercialisée en Europe en l’état avec l’arrivée du dernier volet d’évolution des normes obligatoires sur toutes les voitures neuves.

Cette Alpine A110 sera remplacée par une toute nouvelle mouture, renonçant à la technologie thermique et embrassant les motorisations 100 % électriques. Attendue cette année, elle reposera sur la nouvelle architecture APP (Alpine Performance Platform) qui doit être utilisée dans quelques années par la nouvelle A310, une sportive à quatre places.

La technologie de la Renault 5 Turbo 3E

Comme l’expliquent les journalistes d’Autocar qui ont pu discuter avec le directeur général d’Alpine Philippe Krief, cette imminente Alpine A110 de troisième génération reprendra une partie de la technologie de la très extrême Renault 5 Turbo 3E. Cette dernière reprend aussi l’architecture APP en aluminium, augmentée de fibre de carbone pour sa cellule. Et les deux modèles utiliseront aussi les mêmes batteries d’une capacité de 70 kWh positionnées derrière le conducteur et le passager. Logique de voir ces deux modèles très sportifs adopter des éléments techniques identiques, ne serait-ce que pour rationnaliser les coûts de développement.

Toute la question est de savoir si cette Alpine A110 électrique, qui possédera deux moteurs électriques entraînant chacun une roue arrière, osera reprendre la technologie des moteurs installés directement dans les roues de la Turbo 3E. Krief n’écarte pas cette possibilité mais ne le confirme pas non plus. Dans tous les cas, le fait de disposer de deux moteurs à l’arrière permettra d’obtenir du torque vectoring très efficace en conduite dynamique, comme sur le récent SUV A390.

1 500 kg sur la balance ?

La question de la masse a également été abordée et l’objectif de 1 500 kg semble être toujours à l’ordre du jour. Pour rappel, Alpine promettait une A110 électrique pas plus lourde que les sportives thermiques qu’elle entend concurrencer.

Et le prix ? Espérons qu’il sera très en-dessous de celui de la Renault 5 Turbo 3E facturée actuellement 160 000€. Rappelons que cette dernière doit être livrée aux premiers clients en 2027. L’A110 de troisième génération devrait démarrer sa carrière à peu près au même moment.