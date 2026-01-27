Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alpine A110 (2e Generation)

Célébrons une dernière fois l’Alpine A110 thermique sous toutes ses formes à Rétromobile 2026

Dans Salons / Retromobile

Cédric Pinatel

13  

Mine de rien, c’est la toute dernière année qu’on peut acheter une Alpine A110 thermique neuve. A Rétromobile, la marque expose sa variante la plus radicale en plus, évidemment, de plusieurs exemplaires sublimes de la première génération.

Célébrons une dernière fois l’Alpine A110 thermique sous toutes ses formes à Rétromobile 2026
Deux des Alpines exposées au salon Rétromobile 2026.

En principe, l’Alpine A110 de seconde génération en finira définitivement avec sa production d’ici l’été prochain. La division sportive du groupe Renault aura alors présenté la troisième génération de la berlinette, passée pour la première fois à la technologie électrique via une plateforme inédite.

Au salon Rétromobile 2026, c’est donc l’occasion de célébrer une toute dernière fois cette voiture de sport absolument extraordinaire lancée sur le marché en 2018. La marque expose un exemplaire de l’A110 R Ultime, cette déclinaison extrême et élitiste de la gamme. Mais attention, ce n’est pas n’importe quelle A110 R Ultime : on parle d’une finition « La Bleue », celle qui ajoute une configuration spécifique faisant monter son prix à 330 000€ au lieu de « seulement » 265 000€ pour la version normale.

Les anciennes sont aussi là

Cette A110 R Ultime n’est pas seule sur le stand de la marque. Elle s’accompagne de deux exemplaires de la première génération, que nous avons d’ailleurs eu le plaisir de voir déchargées du camion en même temps que la Renault Fuego exposée sur le stand Caradisiac.

L’A110 R Utime La Bleue.
L’A110 R Utime La Bleue.

Elle côtoie en effet une très belle A1110 1800S Groupe 4 de 1975, cette machine de 170 chevaux qui a terminé seconde au Tour de Corse cette même année avec Jean-Pierre Nicolas et Vincent Laverne (et gagné au Tour Auto de la Réunion en 1976).

A gauche, l’Alpine A110 1800S de compétition. A droite, la 1600 SX de route.
A gauche, l’Alpine A110 1800S de compétition. A droite, la 1600 SX de route.

Une magnifique A110 1600 SX

A côté de cette A110 de course, les visiteurs pourront admirer une A110 1600 SX de route absolument sublime. Un exemplaire livré en 1977 avec une très belle teinte « Vert Normand ». Cette auto développait 95 chevaux et signait la fin de carrière de la première A110. Et à l’époque, l’Alpine ne pesait que 790 kg sur la balance !

Rétromobile 2026

Informations pratiques

Achetez vos billets pour Rétromobile

Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 1, 2 et 3.

Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h

Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !

Photos (6)

Voir tout
13  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Alpine A110 (2e Generation)

Alpine A110 (2e Generation)

SPONSORISE

Actualité Alpine

Voir toute l'actu Alpine

Toute l'actualité

Voir toute l'actu