Célébrons une dernière fois l’Alpine A110 thermique sous toutes ses formes à Rétromobile 2026

En principe, l’Alpine A110 de seconde génération en finira définitivement avec sa production d’ici l’été prochain. La division sportive du groupe Renault aura alors présenté la troisième génération de la berlinette, passée pour la première fois à la technologie électrique via une plateforme inédite.

Au salon Rétromobile 2026, c’est donc l’occasion de célébrer une toute dernière fois cette voiture de sport absolument extraordinaire lancée sur le marché en 2018. La marque expose un exemplaire de l’A110 R Ultime, cette déclinaison extrême et élitiste de la gamme. Mais attention, ce n’est pas n’importe quelle A110 R Ultime : on parle d’une finition « La Bleue », celle qui ajoute une configuration spécifique faisant monter son prix à 330 000€ au lieu de « seulement » 265 000€ pour la version normale.

Les anciennes sont aussi là

Cette A110 R Ultime n’est pas seule sur le stand de la marque. Elle s’accompagne de deux exemplaires de la première génération, que nous avons d’ailleurs eu le plaisir de voir déchargées du camion en même temps que la Renault Fuego exposée sur le stand Caradisiac.

Elle côtoie en effet une très belle A1110 1800S Groupe 4 de 1975, cette machine de 170 chevaux qui a terminé seconde au Tour de Corse cette même année avec Jean-Pierre Nicolas et Vincent Laverne (et gagné au Tour Auto de la Réunion en 1976).

Une magnifique A110 1600 SX

A côté de cette A110 de course, les visiteurs pourront admirer une A110 1600 SX de route absolument sublime. Un exemplaire livré en 1977 avec une très belle teinte « Vert Normand ». Cette auto développait 95 chevaux et signait la fin de carrière de la première A110. Et à l’époque, l’Alpine ne pesait que 790 kg sur la balance !