Bientôt deux cabriolets chez Alpine ?

On a eu la petite citadine A290, puis le SUV familial A390, dont Caradisiac vient de vous présenter l'essai. Le troisième nouveau modèle 100 % électrique prévu par la division sportive du groupe Renault sera la toute nouvelle A110 de troisième génération, dont la présentation officielle doit arriver dès l’année prochaine. Puis la marque dévoilera une GT 2+ 2 qui pourrait reprendre le nom « A310 ».

D’après les journalistes anglais d’Autocar, la future A110 de troisième génération et la prochaine A310 (si elle s’appelle bien de cette façon) recevront toutes les deux une déclinaison découvrable. Les deux premiers chez la marque depuis la jolie petite A110 Cabriolet disparue en 1968 (et l’A108 Cabriolet avant elle), donc.

Une plateforme aux promesses intéressantes

Rappelons que ces deux modèles reposeront sur la même plateforme, la nouvelle « Alpine Performance Platform » différente de celle utilisée par la petite A290 et le SUV A390.

Réservée aux vraies sportives de la gamme, cette plateforme sera 100 % électrique mais en juin dernier au Mans, Luca de Meo nous confiait que le constructeur se gardait la possibilité de la convertir au thermique si le marché l’exigeait.

Des projets nombreux !

D’ici 2030, la gamme d’Alpine doit en tout cas devenir tentaculaire puisqu’en plus de ces deux nouvelles sportives, la marque travaille aussi sur un autre SUV plus gros que l’A390 et une vraie supercar équipée d’un moteur thermique assisté de trois moteurs électriques. Des projets sacrément ambitieux pour cette marque qui veut devenir une référence des enseignes d’exception dans le monde et pas seulement en Europe. Mais dans une interview qu'il vient d'accorder aux journalistes anglais d'Evo, le directeur d'Alpine n'est justement plus si affirmatif quant à la certitude d'arrive à commercialiser une supercar hybride. Ce très beau projet ira-t-il jusqu'au bout ?