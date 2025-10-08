Surprise, la Renault 5 Turbo 3E s’amuse en Corse !

La Renault 5 Turbo 3E se trouve toujours en phase de développement. Elle a été officiellement présentée il y a seulement quelques mois et sa version de série ne sera prête qu’en 2027 et livrée aux premiers clients à ce moment-là.

Mais la marque au losange fait tout pour occuper le terrain médiatique en attendant avec sa citadine électrique hors normes. Il se trouve que le Tour de Corse historique se dispute cette semaine sur l’île et que ça fait tout juste quarante ans que Jean Ragnotti a remporté le rallye là-bas au volant de la légendaire R5 Turbo aux couleurs bleues et rouges. Sur cette édition de 1985, Jean Ragnotti et son copilote Pierre Thimonier avaient fini devant la Peugeot 205 Turbo 16 Evo 2 de Bruno Saby et la Porsche 911 SC de Bernard Béguin.

La Turbo 3E fait le show en Corse !

Il n’en fallait pas plus pour motiver les équipes de Renault à lâcher un prototype de la R5 Turbo 3E sur les routes de ce Tour de Corse historique. La voiture ne participe pas vraiment à l’épreuve dans son intégralité mais roule sur le tracé du rallye. Si vous figurez parmi les spectateurs présents sur place, attendez-vous donc à voir débouler une R5 silencieuse !

Pour rappel, cette R5 Turbo 3E possède deux moteurs arrière et développe 550 chevaux en puissance maximale. Elle coûte surtout 160 000€ en prix de base avant options, ce qui la positionne comme une véritable sportive d’exception très au-dessus de l’Alpine 290 (qui repose sur une architecture technique très différente).

En tout cas, on aurait effectivement du mal à imaginer un cadre mieux indiqué que les routes du Tour de Corse pour mettre en valeur l’auto.