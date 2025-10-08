Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault R5 (2e Generation) Turbo 3e

Surprise, la Renault 5 Turbo 3E s’amuse en Corse !

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

1  

On ne l’attend qu’en 2027 dans sa version définitive, mais la très impressionnante Renault 5 Turbo 3E s’autorise déjà une petite sortie au rallye du Tour de Corse historique pour célébrer le 40ème anniversaire de la victoire de Jean Ragnotti sur l’épreuve avec la « vraie » R5 Turbo.

Surprise, la Renault 5 Turbo 3E s’amuse en Corse !
Et voilà la Renault 5 Turbo 3E en Corse !

La Renault 5 Turbo 3E se trouve toujours en phase de développement. Elle a été officiellement présentée il y a seulement quelques mois et sa version de série ne sera prête qu’en 2027 et livrée aux premiers clients à ce moment-là.

Mais la marque au losange fait tout pour occuper le terrain médiatique en attendant avec sa citadine électrique hors normes. Il se trouve que le Tour de Corse historique se dispute cette semaine sur l’île et que ça fait tout juste quarante ans que Jean Ragnotti a remporté le rallye là-bas au volant de la légendaire R5 Turbo aux couleurs bleues et rouges. Sur cette édition de 1985, Jean Ragnotti et son copilote Pierre Thimonier avaient fini devant la Peugeot 205 Turbo 16 Evo 2 de Bruno Saby et la Porsche 911 SC de Bernard Béguin.

La Turbo 3E fait le show en Corse !

Il n’en fallait pas plus pour motiver les équipes de Renault à lâcher un prototype de la R5 Turbo 3E sur les routes de ce Tour de Corse historique. La voiture ne participe pas vraiment à l’épreuve dans son intégralité mais roule sur le tracé du rallye. Si vous figurez parmi les spectateurs présents sur place, attendez-vous donc à voir débouler une R5 silencieuse !

La Turbo 3E sur les routes de Corse !
La Turbo 3E sur les routes de Corse !

Pour rappel, cette R5 Turbo 3E possède deux moteurs arrière et développe 550 chevaux en puissance maximale. Elle coûte surtout 160 000€ en prix de base avant options, ce qui la positionne comme une véritable sportive d’exception très au-dessus de l’Alpine 290 (qui repose sur une architecture technique très différente).

En tout cas, on aurait effectivement du mal à imaginer un cadre mieux indiqué que les routes du Tour de Corse pour mettre en valeur l’auto.

La « vraie » Turbo de Ragnotti, victorieuse en 1985.
La « vraie » Turbo de Ragnotti, victorieuse en 1985.
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault R5 (2e Generation) Turbo 3e

Renault R5 (2e Generation) Turbo 3e

SPONSORISE

Actualité Renault

Voir toute l'actu Renault

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité