Renault Filante : ce nouveau SUV haut de gamme que vous ne pourrez (malheureusement) pas acheter en France

2026 marque la grande phase de concrétisation de la "Renaulution" initiée il y 5 ans presque jour pour jour par Luca de Meo, et cela va se traduire par l’apparition de multiples nouveautés dans les mois à venir. Quelques 8 lancements avaient été annoncés par le groupe dans le cadre de son "International Game Plan 2027", et le cinquième d’entre eux (après notamment les SUV Kardian et Boreal) est officiel depuis ce lundi matin: il s’agit de Filante, un grand SUV haut de gamme élaboré en partenariat avec Geely.

Reposant sur la plate-forme Compact Modular Architecture (CMA), il sera fabriqué à Busan en Corée du sud et réservé à ce marché dans un premier temps. "La Corée dispose d'un réel savoir-faire dans les segments D et E. Filante est le deuxième modèle de nouvelle génération de Renault International Game Plan 2027 conçu en Corée. Il illustre notre vision d'un crossover charismatique et audacieux. Il incarne parfaitement les racines françaises de la marque", déclare ainsi Nicolas Paris, patron de Renault en Corée.

Mais si les "racines françaises" sont revendiquées, elles se limitent à son appellation qui fait aussi référence à un concept-car électrique ultra-efficient, la "Filante Record" dont Caradisiac vous a parlé récemment. Pour autant, aucune motorisation "zéro émission" ne figure au programme de ce SUV au profil dynamique qui n’a pas vocation à être vendu sur le continent européen. Toutes les informations au sujet de ce véhicule seront dévoilées lors de son lancement officiel, prévu le 13 janvier prochain.

Il faut savoir que Renault, qui a investi 3 milliards depuis 2023 dans le cadre de l’International Game Plan, a vu ses ventes hors-Europe croître de 10% en 2025 grâce notamment aux Kardian, Koleos, Duster (vendu sous les labels Renault ou Dacia selon les marchés) et Boreal. Le groupe va continuer à accélérer, notamment en Inde où les perspectives semblent prometteuses. En d’autres termes, on n’a pas fini d'évoquer sur Caradisiac ces Renault "pas pour chez nous".