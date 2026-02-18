Des milliers de stations-service menacées

Le gouvernement actuel vient de décréter sa feuille de route sur l’énergie, la PPE 3 (Programmation pluriannuelle de l’énergie 2025-2035) pour les 10 ans à venir. Et les nouvelles sont inquiétantes pour les distributeurs et au final les automobilistes.

Une baisse de 6% par an des volumes de carburant sur 10 ans

Actuellement, les volumes de carburants traditionnels délivrés en stations-service atteignent 41 millions de m³/an. La baisse « programmée » de ces carburants fossiles est évaluée à 6 % par an sur les 10 prochaines années. "Cette trajectoire va impacter le maintien du réseau de distribution pour des carburants qui resteront en partie indispensables au-delà de 2035, tout particulièrement sur les territoires ruraux et périurbains", s’inquiètent les organisations professionnelles (FF3C, FFP et Mobilians). En l’état, la PPE 3 ne prévoit aucun dispositif spécifique visant à soutenir le maintien des services assurés par les entreprises de la distribution de carburants face à ces mutations profondes.

1 500 stations indépendantes susceptibles de disparaître à l’horizon 2035

Une étude réalisée par Mobilians, premier mouvement de chefs d’entreprise du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité, publiée en avril 2022, évaluait à près de 1 500 le nombre de stations indépendantes susceptibles de disparaître à l’horizon 2035. « La distribution de carburants ne se limite pas aux stations-service : elle est indispensable au bon fonctionnement de secteurs stratégiques tels que l’agriculture, le transport, le BTP et de nombreuses activités économiques locales. », s'inquiètent les syndicats.