Des milliers de stations-service menacées
Les organisations professionnelles de la distribution de carburants tirent la sonnette d’alarme sur les conséquences très concrètes de la baisse accélérée des besoins en carburants traditionnels.
Le gouvernement actuel vient de décréter sa feuille de route sur l’énergie, la PPE 3 (Programmation pluriannuelle de l’énergie 2025-2035) pour les 10 ans à venir. Et les nouvelles sont inquiétantes pour les distributeurs et au final les automobilistes.
Une baisse de 6% par an des volumes de carburant sur 10 ans
Actuellement, les volumes de carburants traditionnels délivrés en stations-service atteignent 41 millions de m³/an. La baisse « programmée » de ces carburants fossiles est évaluée à 6 % par an sur les 10 prochaines années. "Cette trajectoire va impacter le maintien du réseau de distribution pour des carburants qui resteront en partie indispensables au-delà de 2035, tout particulièrement sur les territoires ruraux et périurbains", s’inquiètent les organisations professionnelles (FF3C, FFP et Mobilians). En l’état, la PPE 3 ne prévoit aucun dispositif spécifique visant à soutenir le maintien des services assurés par les entreprises de la distribution de carburants face à ces mutations profondes.
1 500 stations indépendantes susceptibles de disparaître à l’horizon 2035
Une étude réalisée par Mobilians, premier mouvement de chefs d’entreprise du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité, publiée en avril 2022, évaluait à près de 1 500 le nombre de stations indépendantes susceptibles de disparaître à l’horizon 2035. « La distribution de carburants ne se limite pas aux stations-service : elle est indispensable au bon fonctionnement de secteurs stratégiques tels que l’agriculture, le transport, le BTP et de nombreuses activités économiques locales. », s'inquiètent les syndicats.
