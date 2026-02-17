Payez moins cher votre essence grâce à l’opération prix coûtant de ces stations à l’occasion des vacances d’hiver

Régulièrement, les stations Leclerc proposent le carburant à prix coûtant. La dernière campagne date de décembre 2025, une date à laquelle le litre de Sans-Plomb E10-95 coûtait en moyenne 1,68 €/litre et le gazole 1,63 €/litre.

Depuis, les cours ont baissé, mais sont remontés progressivement depuis le début de l’année. À ce jour, le litre d’essence se monnaie 1,69 € et le diesel 1,66 €. On ne peut que se réjouir du retour du prix coûtant à la pompe.

Vous n’aurez que deux jours pour en profiter, vendredi 20 et samedi 21, dans les 711 stations participantes. À noter par ailleurs que l’ensemble des carburants traditionnels est concerné, essence, diesel de même que le Superéthanol E85. En revanche, Leclerc ne l’applique pas dans ses stations d’autoroute, ni sur le GPL et le combustible.

Pourquoi ne pas tenter l’E85 ?

Il peine à séduire et pourtant, le bioéthanol est facturé un peu plus de 0,70 €/litre en temps normal. Un prix imbattable face à l’essence traditionnelle, même s’il faut compter une surconsommation de l’ordre de 20 à 25 %. Leclerc propose depuis peu des boîtiers de conversion à l’éthanol via ses centres L’auto à partir de 690 €. Norauto et Motrio se sont aussi lancés dans la bataille. Dernier avantage, ce carburant est présent dans plus de 4 000 points de distribution, soit 40 % du parc.

Il faut dire que les constructeurs ne jouent pas le jeu seul le Ford Kuga Flexifuel est disponible en neuf. Quant au GPL, non soumis au prix coûtant, mais en dessous d’un euro le litre, la marque Dacia est particulièrement active et vient de lancer une nouvelle évolution de son moteur, l’Eco-G 120 ch, notamment sur le Duster.