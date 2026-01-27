Carburant à 0,80 € : Leclerc s’attaque au marché du boîtier E85 avec un tarif intéressant
Après Norauto, c’est au tour de Leclerc via ses centres L’auto de se lancer dans la commercialisation de boîtier de conversion à l’éthanol. Les boîtiers Biomotors et la pose sont proposés à 690 €.
Leclerc se lance sur le marché du bioéthanol. Forte d’un large réseau de stations-service dont 60 % proposent ce carburant à la pompe, l’enseigne permet désormais d’équiper votre auto afin de « digérer » le Superéthanol.
À ce jour, 50 centres sont habilités à installer ces boîtiers, mais le réseau (composé de 126 centres) va se déployer au fur et à mesure. Le tarif de la conversion (boîtier + pose) est facturé 690 € et répond à 85 % des véhicules fonctionnant à l’essence. C’est un peu moins cher que son concurrent Norauto, proposé à 699,99 €. En revanche, Flexfluel reste imbattable puisqu’il affiche sur son site une offre à 499 € !
Un carburant à 80 centimes le litre
Leclerc précise que si vous parcourez 13 000 km par an, la conversion permet 700 € d’économies. Il faut dire que le prix à la pompe est deux fois moins cher que le Sans-Plomb 95-E10, soit 80 centimes du litre environ. Il faut toutefois prendre en compte une surconsommation de l’ordre de 25 % en moyenne. Si votre auto se contente de 7 l/100 km avec de l’essence, il ne faudra pas s’étonner qu’elle dépasse 8,5 litres avec de l’E85.
En plus de faire des économies à terme, l’utilisation du Superéthanol permet de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre et de 90 % les émissions de particules fines.
Enfin, le Superéthanol est disponible dans plus de 40 % des stations-service en France, soit plus de 3 500 points de ravitaillement.
