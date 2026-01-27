Carburant à 0,80 € : Leclerc s’attaque au marché du boîtier E85 avec un tarif intéressant

Leclerc se lance sur le marché du bioéthanol. Forte d’un large réseau de stations-service dont 60 % proposent ce carburant à la pompe, l’enseigne permet désormais d’équiper votre auto afin de « digérer » le Superéthanol.

À ce jour, 50 centres sont habilités à installer ces boîtiers, mais le réseau (composé de 126 centres) va se déployer au fur et à mesure. Le tarif de la conversion (boîtier + pose) est facturé 690 € et répond à 85 % des véhicules fonctionnant à l’essence. C’est un peu moins cher que son concurrent Norauto, proposé à 699,99 €. En revanche, Flexfluel reste imbattable puisqu’il affiche sur son site une offre à 499 € !

Un carburant à 80 centimes le litre

Leclerc précise que si vous parcourez 13 000 km par an, la conversion permet 700 € d’économies. Il faut dire que le prix à la pompe est deux fois moins cher que le Sans-Plomb 95-E10, soit 80 centimes du litre environ. Il faut toutefois prendre en compte une surconsommation de l’ordre de 25 % en moyenne. Si votre auto se contente de 7 l/100 km avec de l’essence, il ne faudra pas s’étonner qu’elle dépasse 8,5 litres avec de l’E85.

En plus de faire des économies à terme, l’utilisation du Superéthanol permet de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre et de 90 % les émissions de particules fines.

Enfin, le Superéthanol est disponible dans plus de 40 % des stations-service en France, soit plus de 3 500 points de ravitaillement.