Dans le but de relancer les ventes, la marque italienne Maserati met au point le prochain restylage de ses Maserati GranCabrio et GranTurismo

Au sein du groupe Stellantis, la marque Maserati n’est pas à la fête. En 2024, la marque transalpine n’avait écoulé que 11 300 autos et en 2025, ce ne sont que 7 800 Maserati qui ont trouvé preneur. On est loin des chiffres de la marque concurrente Ferrari qui au cours de ces deux années a vendu, beaucoup plus cher, plus de 27 000 bolides !

Autant dire que chez Stellantis on fait grise mine, mais actuellement il n’y a pas trop de solutions pour renverser la vapeur. L’année 2026 devrait être encore une année de transition et en attendant que l’avenir se teinte de rose, on travaille sur la gamme actuelle et l’on met au point le restylage du coupé Maserati GrandTurismo et du cabriolet GranCabrio.

Une face avant modifiée pour plus d’agressivité

Le restylage des modèles Maserati GranTurismo et GranCabrio va consister à rafraîchir la face avant des deux véhicules. On peut voir sur les photos de nos chasseurs de scoop des prototypes de la Maserati Grancabrio Folgore (la version électrique) et de la Maserati GranTurismo Trofeo que la calandre affiche une prise d’air élargie et un nouveau bouclier. La Maserati Grancabrio Folgore affiche de plus, à l’arrière, un diffuseur camouflé qui indique qu’il est vraisemblablement modifié. Ce restylage s’accompagnera sans doute d’une révision de la dotation en équipements de ces autos avec de nouvelles aides à la conduite et une mise à jour du système d’infodivertissement, alors que l’offre de motorisations ne devrait quant à elle pas évoluer.

Un lien plus fort avec Alfa Romeo envisagé ?

Afin de relancer la marque Maserati et limiter le plus possible les coûts de développement des nouveaux modèles, la marque au trident pourrait être forcée de se rapprocher de sa cousine Alfa Romeo afin de favoriser les synergies industrielles et technologiques. Il devrait y avoir, dans le but d'améliorer les choses, le renouvellement de modèles d’importance comme les SUV Maserati Levante en 2028 et Maserati Grecale en 2030, tandis que l’on attend la nouvelle génération de Maserati Quattroporte en 2029. Ces trois modèles devraient utiliser la plateforme STLA Large de Stellantis. L’actuel Grecale va donc durer jusqu’en 2030, et les GranTurismo et GranCabrio pourraient poursuivre leur carrière jusqu’en 2033 avec, peut-être, un nouveau lifting en 2030.