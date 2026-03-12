La boucle est bouclée. L’année dernière, Ferrari a lancé l’Amalfi en remplacement de la Roma, sorte de version restylée et améliorée de sa GT 2+ 2 formant l’entrée de gamme de la marque. Et le constructeur italien présente cette fois sa version Spider, descendante spirituelle des cabriolets à quatre places de la marque après la Roma Spider mais aussi la Portofino, la California T et la California.

Et il n’y a littéralement aucune surprise : l’Amalfi Spider combine à la fois le design et toutes les améiorations techniques apportées par l’Amalfi coupé au format cabriolet de l’ancienne Roma Spider. Comme souvent avec ce genre de carrosserie, le profil « découvrable » apporte un surplus d’élégance même si le design de l’Amalfi fait peut-être moins l’unanimité que celui d’une Aston Martin Vantage.

640 chevaux exactement

Elle reprend bien sûr le V8 biturbo de 3,9 litres de l’Amalfi Coupé avec ses 640 chevaux en puissance maximale et ses 760 Nm de couple, transmis aux roues arrière via une boîte automatique à double embrayage et huit rapports. Pesant 1 556 kg sur la balance soit 86 kg de plus que le coupé, elle abat le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et peut filer à 320 km/h en vitesse de pointe.

Sa capote en toile souple se rétracte et se déploie électriquement en 13,5 secondes jusqu’à 60 km/h. L’intérieur de la voiture reste très proche de celui de l’Amalfi Coupé avec sa planche de bord en deux parties et on retrouve le système de déflecteurs arrière pour limiter les remous qui était apparu sur la Roma Spider. Les petites places arrière paraissent peu utilisables pour des adultes et le coffre permet d’emporter 255 litres de bagages contre 273 pour le coupé (ou seulement 172 litres lorsque la capote est repliée dans son logement).

266 000€ le morceau

L’Amalfi Spider coûtera 266 000€ en prix de base, avec comme d’habitude la possibilité d’ajouter très facilement de nombreux milliers d’euros à ce tarif en options et autres choix de personnalisation. C’est le modèle le plus abordable de la gamme Ferrari (le coupé est encore 20 000€ moins cher, en-dessous des gammes de la 296, de la 12cilindi, du Purosangue et de la 849 Testarossa.