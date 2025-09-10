On ne sait pas quoi penser de la nouvelle Ferrari 849 Testarossa

Tout le monde pense immédiatement à l’icône des années 80 lorsqu’on entend le mot « Testarossa ». Pour certains, ce nom rappelle aussi la très belle 250 Testa Rossa (en deux mots) de 1957, qui fait partie des Ferrari les plus cotées de tous les temps sur le marché de la collection.

La nouvelle 849 Testarossa, elle, se réfère plutôt à la 550 TR qui était la première Ferrari à posséder des culasses rouges (d’où le nom) tout en faisait aussi le lien avec la Testarossa (en un mot) de 1984, restée au catalogue jusqu’en 1992.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a bien du mal à trouver des similarités entre ce nouveau modèle et les ancêtres qu’elle évoque : cette berlinette à moteur central arrière, longue de 4,72 mètres, reprend en fait la base de la SF90 Stradale (que nous avions essayée sous une pluie très frustrante il y a deux ans). Elle conserve son châssis et sa mécanique hybride rechargeable et occupe toujours le haut de la gamme sportive du constructeur italien, aux côtés des beaux V12 (12cilindri & Purosangue) et au-dessus de la 296 GTB.

Un design déroutant

Que pensez-vous de son design ? J’avoue avoir été totalement surpris en découvrant ces premières images, montrant une auto dont le style reprend des éléments de la récente supercar F80 et m’évoque un peu la BB512 ou de vraies barquettes de course Ferrari des années 70…mais avec un résultat un peu incongru. Comme d’habitude, il faudra la voir en vrai pour se faire un avis plus définitif.

L’intérieur choque beaucoup moins avec une architecture plutôt classique, tournée vers le conducteur et un habitacle de vraie super-sportive (comme dans la précédente SF90 et l’actuelle 296).

Un V8, 3 moteurs électriques et 1 050 chevaux

Comme la SF90 Stradale de 2020, donc, la nouvelle 849 Testarossa utilise un V8 biturbo de 4,0 litres, équipé de nouveaux turbos à la taille augmentée et fournissant 830 chevaux à 7 500 tours / minute pour 842 Nm de couple à 6 500 tours/minute (contre 780 chevaux et 800 Nm pour le précédent moteur). Ce V8 cohabite toujours dans le châssis avec deux moteurs électriques entraînant les roues avant et un troisième situé dans l’ensemble moteur-boîte à l’arrière, avec au total 220 chevaux de puissance électrique et 1 050 chevaux en pic en ajoutant le V8 (à comparer aux 1 035 chevaux d'une Revuelto V12 ou aux 1 079 chevaux d'une Aston Valhalla V8). La batterie reste à 7,45 kWh et l’autonomie maximale de cette voiture hybride rechargeable en mode 100% électrique est de 25 km.

Sans surprise, les performances s’améliorent encore par rapport à l’ancienne SF90 : 2,25 secondes pour le 0 à 100 km/h là où il faut 2,5 secondes à une Lamborghini Revuelto et 6,35 secondes pour le 0 à 200 quand cette dernière demande « moins de 7 secondes ». Certes, elle peut sans doute compter pour cela sur ses gommes semi-slick (des Michelin Pilot Sport Cup 2) alors que la « Lambo » se contente de pneus moins radicaux, mais la Ferrari promet des catapultages encore plus violents. Elle atteint aussi 330 km/h en vitesse de pointe et tourne en 1 minute, 17 secondes et 5 dixièmes sur la piste de Fiorano (dans sa configuration Assetto Fiorano encore plus efficace), soit une amélioration de 1,5 seconde au tour par rapport à la SF90. Notez qu’elle pèse 1 570 kg à sec dans sa version fermée avec toutes les options d’allègement (+90 kg pour le spider) et qu’elle génère jusqu’à 415 kg d’appui à 250 km/h. Elle serait aussi plus efficace dans son pilotage grâce à une électronique de bord améliorée (ABS, torque vectoring et autres fonctions revues).

A partir de 460 000€

La 849 Testarossa coûte 460 000€ en version coupé et 500 000€ en Spider, auxquels il faudra ajouter un peu plus de 52 000€ si vous voulez le pack Asseto Fiorano. Elle reste donc légèrement moins chère que la Lamborghini Revuelto mais plus abordable que l’Aston Martin Valhalla, cette autre berlinette hybride rechargeable équipée de trois moteurs électriques. Bon, il n’y en a qu’une qui possède un vrai V12 atmosphérique là-dedans…