La nouvelle Ferrari F80 répond à la McLaren W1 avec fracas

Nous voilà dans un nouveau duel au plus haut niveau de l’automobile sportive entre Ferrari et McLaren. Il y a quelques jours, le constructeur anglais a en effet dévoilé sa W1 pour prendre le relai de la P1 et de la légendaire F1. Aujourd’hui, c’est au tour de la marque au cheval cabré de présenter sa nouvelle supercar qui s’inscrit dans la dynastie des 288 GTO, F40, F50, Enzo et LaFerrari.

F80, voilà son petit nom. La nouvelle supercar de Ferrari mesure 4,84 mètres, ce qui en fait une auto nettement plus grosse que la McLaren W1 émargeant à 4,63 mètres. Alors que cette dernière dispose d’un V8 bi-turbo de 4,0 litres, l’Italienne préfère un V6 bi-turbo de 3,0 litres développant 900 chevaux à 8 750 tours / minute et 850 Nm à 5 550 tours / minute, ruptant à 9 200 tours / minute tout de même.

Ce bloc, qui utilise des turbo-compresseurs à entraînement électrique, est secondé par un moteur électrique de 95 chevaux installé sur le train arrière et deux autres moteurs de 142 chevaux reliés chacun à une roue avant. Avec au total 1 200 chevaux et une transmission intégrale, conçue autour d’un bloc thermique dont la technologie reprend de nombreux éléments de l’Hypercar 499P victorieuse par deux fois aux 24 Heures du Mans (taille du moteur, carter, chaînes du circuit de distribution, injecteurs, pompes à carburant…).

Disposant d’une monocoque carbone et de treillis en aluminium à l’avant et à l’arrière, la F80 pèse 1 525 kg à sec et génère 1 000 kg d’appui à 250 km/h. Elle abat aussi le 0 à 100 km/h en 2,15 secondes, le 0 à 200 km/h en 5,75 secondes et touche 350 km/h en pointe. Ces chiffres la rapprochent franchement de la McLaren W1 : handicapée sur le 0 à 100 km/h par son architecture de propulsion (2,7 secondes), elle réalise le 0 à 200 en 5,8 secondes et atteint elle aussi 350 km/h en vitesse de pointe (tout en développant 1 258 chevaux en puissance totale). Avec 1 000 kg d’appui à 280 km/h, soit moins que l’Italienne. Mais elle pèse aussi moins lourd avec 1 399 kg à sec sur la balance.

Un prix qui fait mal

Limitée à 799 exemplaires, la remplaçante de la LaFerrari coûte horriblement cher : 3,6 millions d’euros TTC, à comparer aux 2,87 millions TTC de la McLaren W1. Jamais une Ferrari en petite série (hors exemplaires spéciaux sur-mesure) n’avait coûté aussi cher. Et maintenant, tout le monde a envie de savoir laquelle des deux sera la plus rapide sur circuit au chrono par rapport à l’Anglaise…