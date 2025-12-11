Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Subaru

Subaru hésite entre le plaisir de conduire électrique et thermique

Dans Futurs modèles / Technologie

Cédric Pinatel

Après avoir dévoilé deux concept-cars d’une STI à très hautes performances, Subaru veut savoir si ses clients préféreraient une sportive à moteur thermique ou une auto 100 % électrique. Et ce sont ces clients qui auront le dernier mot.

Subaru hésite entre le plaisir de conduire électrique et thermique
Le concept Performance-E STI de Subaru exposé au dernier salon de Tokyo 2025.

C’était une grosse surprise au récent salon de Tokyo 2025 : la présence, sur le stand de la marque Subaru, de deux concept-cars incarnant deux visions d’une nouvelle WRX STI.

Alors que les fans attendent le retour de la super-sportive au catalogue du constructeur, le concept Performance-B STI optait pour une approche assez traditionnelle, reprenant une mécanique essence turbo et une transmission intégrale comme toutes les anciennes WRX STI. Le concept Performance-E STI, lui, préfère une mécanique 100 % électrique et un design extérieur encore plus démonstratif.

Et maintenant, il faut choisir

Subaru précisait alors que ces deux véhicules n’étaient que des études de style, servant à jauger la réponse du public et des clients. D’après les journalistes de Drive, le constructeur japonais étudie toujours les réactions de la clientèle visée face à ces deux modèles.

Il essaie d’identifier quelle est la formule la plus pertinente pour arriver à plaire dans le contexte actuel et la décision industrielle ne sera prise qu’après cela. En d’autres termes, il y aura une WRX STI électrique si les clients le souhaitent uniquement, sinon une WRX STI thermique s’ils le demandent.

La WRX STI la plus cohérente ?

On imagine que l’investissement ne sera logiquement pas le même s’il faut concevoir une toute nouvelle sportive électrique de A à Z alors que la nouvelle WRX STI thermique ne serait qu’une évolution de la précédente mouture (avec une mécanique installée dans le nouveau châssis et améliorée).

Une WRX STI thermique aurait également le désavantage d’être difficile à homologuer en Europe à cause des quotas de CO2 et des taxes fixées par certains pays (dont le nôtre) à l’encontre des modèles thermiques énergivores. Bref, l’équation n’est pas facile pour la future Subaru WRX STI…

