Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Subaru

Les Subaru STI électriques et thermiques, grosses surprises du salon de Tokyo 2025

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

0  

On savait que Subaru présenterait un concept-car annonçant la future sportive STI de sa gamme au salon de Tokyo, mais le constructeur japonais a carrément dévoilé deux modèles l’un thermique et l’autre thermique : les Performance B-STI et Performance E-STI.

Les Subaru STI électriques et thermiques, grosses surprises du salon de Tokyo 2025
Voici la "future" Subaru STI électrique sportive.

Vous le savez, Subaru propose désormais plusieurs modèles électriques familiaux sur notre marché, le Solterra mais aussi l’Uncharted qui espèrent se vendre mieux chez nous que la précédente mouture du premier cité. Le constructeur japonais commercialise aussi des modèles familiaux sur les autres marchés (Etats-Unis en tête) mais ne possède plus de vraie sportive dans sa gamme : la WRX a disparu de notre marché il y a longtemps et elle vient aussi de s’effacer aux Etats-Unis et au Japon.

Attention, Subaru veut justement revenir sur ce terrain des super-sportives. Comme elle l’avait annoncé quelques jours plus tôt, la marque a dévoilé des choses intéressantes à ce sujet au salon de Tokyo 2025 qui vient d’ouvrir ses portes. Et il y avait même une surprise à ce sujet sur le stand de la marque !

Deux Subaru STI sportives, l’une thermique et l’autre électrique

Comme prévu, donc, la future Subaru WRX STI se montre sous la forme d’un concept-car (basé sur la récente Impreza) qu’on imagine assez proche du prochain modèle de série. Elle embarque toujours un quatre cylindres de type « boxer » avec une suralimentation par turbocompresseur, mais Subaru ne donne que peu de détails techniques pour le moment.

Voilà la Subaru Performance B-STI, préfigurant la future WRX STI de série (thermique).
Voilà la Subaru Performance B-STI, préfigurant la future WRX STI de série (thermique).

On sait juste qu’elle restera fidèle à la transmission intégrale (probablement plus sophistiquée que jamais), comme toutes les variantes STI avant elles (y compris depuis qu’elles ne s’appellent plus « Impreza »).

Électrique, vraiment ?

La grosse surprise, donc, c’est cette Performance E-STI également exposée sur le stand Subaru au salon de Tokyo, d’un design beaucoup plus agressif (et même carrément caricatural). Elle n’est d’ailleurs pas vraiment liée à l’Impreza actuelle contrairement à la Performance B-STI exposée juste à côté et se situe sans doute à des années-lumière d’un vrai modèle de série commercialisé. Elle « représente le futur sportif de Subaru » mais rien ne dit que ce futur comprendra une sportive électrique de ce genre dans la gamme du constructeur. Bref, elle est plutôt là pour attirer l’attention.

Photos (9)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité