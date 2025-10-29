Les Subaru STI électriques et thermiques, grosses surprises du salon de Tokyo 2025

Vous le savez, Subaru propose désormais plusieurs modèles électriques familiaux sur notre marché, le Solterra mais aussi l’Uncharted qui espèrent se vendre mieux chez nous que la précédente mouture du premier cité. Le constructeur japonais commercialise aussi des modèles familiaux sur les autres marchés (Etats-Unis en tête) mais ne possède plus de vraie sportive dans sa gamme : la WRX a disparu de notre marché il y a longtemps et elle vient aussi de s’effacer aux Etats-Unis et au Japon.

Attention, Subaru veut justement revenir sur ce terrain des super-sportives. Comme elle l’avait annoncé quelques jours plus tôt, la marque a dévoilé des choses intéressantes à ce sujet au salon de Tokyo 2025 qui vient d’ouvrir ses portes. Et il y avait même une surprise à ce sujet sur le stand de la marque !

Deux Subaru STI sportives, l’une thermique et l’autre électrique

Comme prévu, donc, la future Subaru WRX STI se montre sous la forme d’un concept-car (basé sur la récente Impreza) qu’on imagine assez proche du prochain modèle de série. Elle embarque toujours un quatre cylindres de type « boxer » avec une suralimentation par turbocompresseur, mais Subaru ne donne que peu de détails techniques pour le moment.

On sait juste qu’elle restera fidèle à la transmission intégrale (probablement plus sophistiquée que jamais), comme toutes les variantes STI avant elles (y compris depuis qu’elles ne s’appellent plus « Impreza »).

Électrique, vraiment ?

La grosse surprise, donc, c’est cette Performance E-STI également exposée sur le stand Subaru au salon de Tokyo, d’un design beaucoup plus agressif (et même carrément caricatural). Elle n’est d’ailleurs pas vraiment liée à l’Impreza actuelle contrairement à la Performance B-STI exposée juste à côté et se situe sans doute à des années-lumière d’un vrai modèle de série commercialisé. Elle « représente le futur sportif de Subaru » mais rien ne dit que ce futur comprendra une sportive électrique de ce genre dans la gamme du constructeur. Bref, elle est plutôt là pour attirer l’attention.