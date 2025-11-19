Subaru reporte ses voitures électriques, mais pas celles de Toyota

La gamme électrique de Subaru vient de s’élargir. Outre le Solterra qui vient de recevoir son restylage de mi-carrière (avec un niveau de ventes pour l’instant anecdotique), la marque propose désormais l’Uncharted qui est très proche techniquement du nouveau Toyota C-HR +. Subaru a aussi lancé le e-Outback (nommé Trailseeker aux Etats-Unis), qui n’est autre qu’un Toyota bZ4X Touring rebadgé.

Subaru prépare le lancement d’un quatrième modèle électrique, lui aussi basé sur un futur véhicule de Toyota. Mais les projets annoncés en 2023, qui visaient à commercialiser avant la fin de la décennie des véhicules électriques conçus à 100 % en interne, viennent d’être reportés.

Il n’y aura pas de Subaru électriques différentes des Toyota

Comme le rapportent les journalistes de Nikkei Asia, Subaru a en effet décidé de reporter ses plans visant à concevoir des véhicules électriques en interne. Ces plans prévoyaient la commercialisation de modèles développés sans l’aide de son partenaire, dont les premiers devaient arriver sur le marché en 2028.

Selon le projet initial, ce ne sont pas moins de quatre modèles électriques qui étaient prévus par Subaru d’ici la fin de la décennie ou le début de la suivante. Mais comme beaucoup d’autres constructeurs, Subaru s’adapte à un marché automobile mondial qui adopte beaucoup moins vite les véhicules électriques qu’espéré. Surtout aux Etats-Unis, ce marché où la marque y est si présente (rappelons qu’elle reste devant Volkswagen là-bas).

Et chez nous ?

Compte tenu de la très faible diffusion du Subaru Solterra chez nous depuis qu’il a été lancé en Europe, on se demande aussi quel va être le niveau de vente des nouveaux Uncharted et e-Outback. Pour qu’ils plaisent à la clientèle, il faudra que Subaru consente à proposer des prix raisonnables contrairement à ce qui a été fait pour le Solterra : même si ce dernier bénéficiait depuis plus d’un an d’une grosse remise, il restait beaucoup trop cher pour plaire face à la concurrence.