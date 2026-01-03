Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

4X4 - SUV - Crossover

Retour sur les prototypes de 2025 photographiés par nos chasseurs de scoop. Ils deviendront des voitures de série en 2026

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

1  

SCOOP - Le début d’une année c’est le moment traditionnel des bilans. Au cours de l’année écoulée, nous vous avons fait découvrir de nombreux scoops. Sans être exhaustifs, nous revenons sur quelques prototypes découverts sur le site Caradisiac qui s’apprêtent à être mis en production et arriveront en concession au cours de l’année prochaine.

Retour sur les prototypes de 2025 photographiés par nos chasseurs de scoop. Ils deviendront des voitures de série en 2026

À cette période de l’année, les chasseurs de scoop même s’ils restent sur le qui-vive de peur de rater le moindre prototype camouflé prennent cependant un peu de repos. La trêve des confiseurs terminée les équipes des constructeurs automobiles chargées de la mise au point des futurs modèles vont reprendre leur travail, mais il y a encore un moment d’accalmie.

Nous profitons de cette courte parenthèse pour revenir sur les scoops de cette année 2025. Sur tous ces prototypes aperçus sur les routes ou sur circuits en tenue de camouflage qui ne nous ont pas forcément encore dévoilé tous leurs secrets avant la présentation du modèle de série dont ils ont assuré la mise au point.

La Renault Twingo E-Tech avant d’être dévoilée a illustré plusieurs articles scoop de Caradisiac en 2025. La voici encore fortement camouflée.
La Renault Twingo E-Tech avant d’être dévoilée a illustré plusieurs articles scoop de Caradisiac en 2025. La voici encore fortement camouflée.
Le Skoda Epiq est l’un des premiers véhicules électriques « abordables » du groupe Volkswagen. Il devrait être présenté dans sa version de série au printemps prochain.
Le Skoda Epiq est l’un des premiers véhicules électriques « abordables » du groupe Volkswagen. Il devrait être présenté dans sa version de série au printemps prochain.

L’électrique à l’honneur en 2025

Le passage au tout électrique prévu en 2035 vient d’être aménagé pour que les marques automobiles puissent continuer à vendre des modèles thermiques, mais la possibilité de vendre ces voitures à moteurs à combustion après 2035 est sujette à tellement de contraintes que l’essor de la voiture électrique va se poursuivre. Parmi celles-ci, les citadines et SUV citadins vont être de plus en plus nombreux. Ainsi la Cupra Raval sera enfin là en 2026 après une longue période de mise au point. La Volkswagen ID.Polo (que l’on appelait ID.2 jusqu’à il y a peu) a été vue de nombreuses fois sur le site. Quant à la Renault Twingo E-Tech qui vient d’être dévoilée, mais elle a été souvent été mise en avant dans cette rubrique au cours de l’année 2025. La catégorie des SUV est toujours largement plébiscitée par les automobilistes et c’est pour cela que les constructeurs investissent toujours autant dans le secteur. Ainsi on a abondamment parlé du Kia EV2 qui sera l’une des vedettes du Salon de Bruxelles qui ouvre ses portes le 8 janvier, tout comme le futur Nissan Juke EV ou bien encore les futurs petits SUV et crossover du groupe Volkswagen que sont les Volkswagen ID.Cross, Skoda Epiq et Audi A2 e-tron.

Lorsqu’elle est apparue devant l’objectif de nos chasseurs de scoop, on lui a donné le nom de Volkswagen ID.2, avant que Volkswagen indique qu’elle se nommera finalement ID.Polo.
Lorsqu’elle est apparue devant l’objectif de nos chasseurs de scoop, on lui a donné le nom de Volkswagen ID.2, avant que Volkswagen indique qu’elle se nommera finalement ID.Polo.
Son nom fait penser à un monospace, mais le futur Audi A2 e-tron électrique qui arrive à l’automne affichera une carrosserie de crossover.
Son nom fait penser à un monospace, mais le futur Audi A2 e-tron électrique qui arrive à l’automne affichera une carrosserie de crossover.

Les sportives se mettent à l’électrique

Pour les sportives, le passage à l’électrique devient obligatoire pour éviter les malus conséquents. Mais ce passage peut se faire difficilement comme en témoignent les essais à rallonge des Jaguar GT Type 00, ou bien encore les Porsche 718 Cayman Electric et Porsche 718 Boxster Electric. La future Ferrari GT électrique connaît aussi un peu de retard, mais tout devrait être réglé cette année. Ce sera aussi le cas pour la Mercedes-AMG GT quatre portes ou pour la future BMW M3 électrique qui existera aussi en version thermique, BMW ne voulant pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Après avoir investi dans la catégorie SUV avec la Ferrari Purosangue, la marque italienne se met à l’électrique avec une « GT » qui cache encore son design sous un épais camouflage.
Après avoir investi dans la catégorie SUV avec la Ferrari Purosangue, la marque italienne se met à l’électrique avec une « GT » qui cache encore son design sous un épais camouflage.
Cela fait très longtemps que les Porsche Cayman (photographié ici) et Boxster électriques se déplacent vêtues d’un camouflage. Si les essais ont traîné en longueur, ils s’achèveront bientôt.
Cela fait très longtemps que les Porsche Cayman (photographié ici) et Boxster électriques se déplacent vêtues d’un camouflage. Si les essais ont traîné en longueur, ils s’achèveront bientôt.
Qu’est-ce qui se cache sous le camouflage de la future Jaguar « GT » Type 00 (un patronyme non officiel) ? Nous devrions le savoir dans le courant de cette année.
Qu’est-ce qui se cache sous le camouflage de la future Jaguar « GT » Type 00 (un patronyme non officiel) ? Nous devrions le savoir dans le courant de cette année.

Le moteur thermique a encore son mot à dire

Il n’y aura pas que des véhicules électriques à découvrir puisque la nouvelle Renault Clio 6 dispose de moteurs thermiques, laissant à la Renault 5 E-Tech le choix de l’électrique. Chez Kia on sait déjà que la prochaine génération de Kia Ceed, qui se nomme K4 aux États-Unis, disposera de motorisations hybrides. Ce sera aussi du futur Hyundai Tucson ou bien encore du SUV de luxe DS N° 7 qui remplacera bientôt le DS7, mais le nouveau venu existera aussi avec des motorisations électriques. Et s’il y a un nouveau BMW X5 thermique, il viendra sur le marché aux côtés d’un BMW iX5, 100 % électrique celui-là. Afin de garantir une production et des ventes assez élevées, de plus en plus de constructeurs proposeront le plus longtemps possible des véhicules thermiques (quitte à restyler plusieurs fois les modèles actuels) aux côtés de leurs véhicules électriques.

La prochaine génération de BMW X5 ne tourne pas le dos aux moteurs thermiques, mais BMW a choisi d’intégrer dans la famille de ce grand SUV, un modèle électrique (BMW iX5).
La prochaine génération de BMW X5 ne tourne pas le dos aux moteurs thermiques, mais BMW a choisi d’intégrer dans la famille de ce grand SUV, un modèle électrique (BMW iX5).
La future Kia Ceed sera très proche de la Kia K4 lancée aux États-Unis. Elle existera toujours en version cinq portes et en break (SW) comme celui qui apparaît sur cette photo. 
La future Kia Ceed sera très proche de la Kia K4 lancée aux États-Unis. Elle existera toujours en version cinq portes et en break (SW) comme celui qui apparaît sur cette photo. 
Plus familial que le SUV coupé DS N° 8 (qui devrait recevoir bientôt une motorisation hybride), le futur DS N° 7 existera avec des motorisations thermiques (hybridées) et du 100 % électrique.
Plus familial que le SUV coupé DS N° 8 (qui devrait recevoir bientôt une motorisation hybride), le futur DS N° 7 existera avec des motorisations thermiques (hybridées) et du 100 % électrique.

Photos (9)

Voir tout
1  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Avis 4X4 - SUV - Crossover

16,4 /20
Avis Audi A6 (4e Generation) AllroadIV (2) 3.0 TDI 218 12CV AVUS S TRONIC 7 (2017)

Par §Jac832ZS le 31/03/2020

16,2 /20
Avis Volkswagen Touareg 2II (2) 3.0 V6 TDI 262 FAP 4MOTION BLUEMOTION TECHNOLOGY CARAT EDITION TIPTRONIC (2015)

Par §Tot143Nn le 31/03/2020

17,2 /20
Avis Fiat 500 X(2) 1.3 FIREFLY T T4 150 SPORT DCT (2020)

Par §zio748Br le 31/03/2020

17 /20
Avis Toyota Land Cruiser Serie 150(KDJ150) 190 D-4D FAP LOUNGE 3P (2011)

Par §rai327Bm le 30/03/2020

Voir tous les avis 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs