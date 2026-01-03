Retour sur les prototypes de 2025 photographiés par nos chasseurs de scoop. Ils deviendront des voitures de série en 2026

À cette période de l’année, les chasseurs de scoop même s’ils restent sur le qui-vive de peur de rater le moindre prototype camouflé prennent cependant un peu de repos. La trêve des confiseurs terminée les équipes des constructeurs automobiles chargées de la mise au point des futurs modèles vont reprendre leur travail, mais il y a encore un moment d’accalmie.

Nous profitons de cette courte parenthèse pour revenir sur les scoops de cette année 2025. Sur tous ces prototypes aperçus sur les routes ou sur circuits en tenue de camouflage qui ne nous ont pas forcément encore dévoilé tous leurs secrets avant la présentation du modèle de série dont ils ont assuré la mise au point.

L’électrique à l’honneur en 2025

Le passage au tout électrique prévu en 2035 vient d’être aménagé pour que les marques automobiles puissent continuer à vendre des modèles thermiques, mais la possibilité de vendre ces voitures à moteurs à combustion après 2035 est sujette à tellement de contraintes que l’essor de la voiture électrique va se poursuivre. Parmi celles-ci, les citadines et SUV citadins vont être de plus en plus nombreux. Ainsi la Cupra Raval sera enfin là en 2026 après une longue période de mise au point. La Volkswagen ID.Polo (que l’on appelait ID.2 jusqu’à il y a peu) a été vue de nombreuses fois sur le site. Quant à la Renault Twingo E-Tech qui vient d’être dévoilée, mais elle a été souvent été mise en avant dans cette rubrique au cours de l’année 2025. La catégorie des SUV est toujours largement plébiscitée par les automobilistes et c’est pour cela que les constructeurs investissent toujours autant dans le secteur. Ainsi on a abondamment parlé du Kia EV2 qui sera l’une des vedettes du Salon de Bruxelles qui ouvre ses portes le 8 janvier, tout comme le futur Nissan Juke EV ou bien encore les futurs petits SUV et crossover du groupe Volkswagen que sont les Volkswagen ID.Cross, Skoda Epiq et Audi A2 e-tron.

Les sportives se mettent à l’électrique

Pour les sportives, le passage à l’électrique devient obligatoire pour éviter les malus conséquents. Mais ce passage peut se faire difficilement comme en témoignent les essais à rallonge des Jaguar GT Type 00, ou bien encore les Porsche 718 Cayman Electric et Porsche 718 Boxster Electric. La future Ferrari GT électrique connaît aussi un peu de retard, mais tout devrait être réglé cette année. Ce sera aussi le cas pour la Mercedes-AMG GT quatre portes ou pour la future BMW M3 électrique qui existera aussi en version thermique, BMW ne voulant pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Le moteur thermique a encore son mot à dire

Il n’y aura pas que des véhicules électriques à découvrir puisque la nouvelle Renault Clio 6 dispose de moteurs thermiques, laissant à la Renault 5 E-Tech le choix de l’électrique. Chez Kia on sait déjà que la prochaine génération de Kia Ceed, qui se nomme K4 aux États-Unis, disposera de motorisations hybrides. Ce sera aussi du futur Hyundai Tucson ou bien encore du SUV de luxe DS N° 7 qui remplacera bientôt le DS7, mais le nouveau venu existera aussi avec des motorisations électriques. Et s’il y a un nouveau BMW X5 thermique, il viendra sur le marché aux côtés d’un BMW iX5, 100 % électrique celui-là. Afin de garantir une production et des ventes assez élevées, de plus en plus de constructeurs proposeront le plus longtemps possible des véhicules thermiques (quitte à restyler plusieurs fois les modèles actuels) aux côtés de leurs véhicules électriques.