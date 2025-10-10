Que doit-on penser des chiffres de la future Ferrari électrique ?

Vous le savez, Ferrari se lance sur les voitures électriques. Après avoir initialement annoncé la présentation de sa première voiture « zéro émission » à cette rentrée 2025, le constructeur italien a finalement préféré décaler sa révélation officielle au mois de mai 2025.

Hier, la marque au cheval cabré a dévoilé les premiers éléments techniques majeurs de cette future voiture électrique. Il faudra attendre l’année prochaine pour en découvrir le design, même si de récentes photos espions ont déjà permis de constater que le modèle de série a une forme de berline à quatre portes. On connaît en tout cas ses principales caractéristiques.

2 300 kg sur la balance et quatre moteurs

Celle qu’on appelle pour l’instant « Ferrari Elettrica » dispose d’une plateforme spécifique, utilisant une énorme batterie NMC de 122 kWh installée dans la structure du châssis entre les deux trains roulants. Chacun de ces trains roulants possède deux moteurs, ce qui signifie que l’auto aura un moteur par roue. En ce sens, Ferrari va donc plus loin que Mercedes-AMG avec son prototype de GT 4 Portes à trois moteurs, ou que la Porsche Taycan et ses deux moteurs. Sur le papier, cette architecture à quatre moteurs offre des possibilités très intéressantes d’améliorer au maximum l’efficacité dynamique en jouant sur le « torque vectoring ».

La puissance maximale cumulée dépassera les 1 000 chevaux, le 0 à 100 km/h s’expédiera en 2,5 secondes et la vitesse maximale atteindra 310 km/h. A ce niveau, la Ferrari ne fera donc pas beaucoup mieux qu’une Porsche Taycan Turbo S (0 à 100 km/h en 2,4 secondes mais vitesse électroniquement limitée à 260 km/h) ce qui constitue tout de même une petite surprise.

Évidemment, elle sera lourde cette Ferrari électrique : 2 300 kg sur la balance, un chiffre classique chez les grosses familiales électriques à haute puissance. Ferrari annonce par ailleurs que l’auto disposera bien d’un circuit électrique à 800 volts de tension (et même un peu plus que ça), avec une autonomie maximale annoncée à 530 km et 350 kW de puissance de charge maximale. Là aussi, les performances électriques annoncées sont a priori en-dessous de celles de l’AMG GT XX, ses 850 kW de puissance de charge en crête et ses 5 minutes pour récupérer 400 kilomètres. Certes, ce n’est sans doute pas spécialement utile de devoir réaliser ce genre de prouesse tant que la voiture se recharge suffisamment vite…

Elle fera du bruit

Cette future Ferrari électrique offrira aussi une vraie bande sonore malgré l’absence de motorisation thermique. Une bande sonore que la marque promet comme « naturelle », basée sur un système mécanique et non pas sur une simple programmation de bruits artificiels.

Et maintenant, rendez-vous au mois de mai prochain pour voir à quoi ressemble cette fameuse première voiture électrique de Ferrari. La marque au cheval cabré parviendra-t-elle à convaincre ses clients avec cette technologie ? Quel défi, en tout cas !