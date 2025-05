La Mercedes-AMG GT 4 portes 100 % électrique poursuit ses essais avant sa présentation.

C’est vraisemblablement courant juin que l’on devrait découvrir ce qui se cache sous les adhésifs qui recouvrent la future Mercedes-amg Gt 4 portes avec l'apparition d'un concept-car. Le nouveau coupé de luxe à quatre portes change de style et désormais les prototypes adoptent un camouflage plus léger que le précédent camouflage qui était bien épais pour cacher les lignes de cette auto.

Avec ces nouvelles photos, on peut voir désormais le graphisme lumineux des projecteurs avant et des feux arrière ainsi que le design des jantes arrière qui est inédit. On peut constater également que le style général de ce modèle est fortement inspiré de celui du concept-car Vision AMG qui date de 2022. Ce dernier annonçait déjà le nouveau style de la Mercedes-amg GT 4 portes et donnait des indications sur le groupe motopropulseur des modèles sportifs AMG « zéro émission ».

Plus de 1 000 ch pour s'en aller chatouiller la Taycan Turbo GT

À propos de cette motorisation qui équipe ce modèle qui devrait arriver sur le marché en 2026, il s’agit de moteurs inédits à flux axial conçus par l’entreprise britannique Yasa dont le groupe à l’étoile est devenu propriétaire en 2021. Le groupe motopropulseur de la future Mercedes-AMG GT 4 portes sera constitué de trois moteurs dont deux sur les roues arrière et l’ensemble devrait afficher plus de 1 000 ch, ce qui lui permettra de lutter efficacement contre les Porsche Taycan Turbo GT et Tesla Model S Plaid.

Architecture 800 volts et temps de recharge courts

En ce qui concerne la base technique de ce nouveau modèle électrique de chez Mercedes-AMG, elle est constituée de la plateforme modulaire AMG.EA dédiée aux modèles sportifs électriques AMG. Cette plateforme que la Mercedes-AMG GT 4 portes va inaugurer, dispose d’une architecture 800 volts et de batteries de forte capacité. On devrait en savoir plus en juin avec sans doute la présentation d’un concept-car très proche du modèle définitif.